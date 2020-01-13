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00:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда с Ильей Корзуном в составе продолжает побеждать на зимних юношеских Играх -2020

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда в зеленых джерси с белорусом Ильей Корзуном в составе продолжает побеждать на зимних юношеских Играх -2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матчах третьего дня олимпийского турнира по хоккею 3×3 «Зеленые» с Ильей Корзуном в составе одолели «Синих» со счетом 11:6 и «Серых» — 14:6. Команда Даниила Карповича, выступающая в черной форме нанесла поражение соперникам в желтых джерси, за которых играет Андрей Мурашко — 19:7, но уступила «Оранжевым’с Яном Шостаком в воротах — 8:14, до этого проигравшим соперникам в коричневых свитерах.

В заключительном матче дня коллектив Андрея Мурашко в желтом победил «Синих» — 13:8.

Согласно правилам хоккейного турнира, на III зимних юношеских Олимпийских играх матчи проходят в формате 3×3. Каждый матч длится на одной из сторон хоккейной площадки по 16 минут. В споре за медали участвуют 8 команд, в них играют по 13 спортсменов из разных стран. В том числе и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, которые названы по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжат борьбу в полуфиналах, они состоятся 14 января. Решающая стадия ледовых баталий — 15 января.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они сражаются за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3×3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.

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