Хоккейная команда с Ильей Корзуном в составе продолжает побеждать на зимних юношеских Играх -2020

В матчах третьего дня олимпийского турнира по хоккею 3×3 «Зеленые» с Ильей Корзуном в составе одолели «Синих» со счетом 11:6 и «Серых» — 14:6. Команда Даниила Карповича, выступающая в черной форме нанесла поражение соперникам в желтых джерси, за которых играет Андрей Мурашко — 19:7, но уступила «Оранжевым’с Яном Шостаком в воротах — 8:14, до этого проигравшим соперникам в коричневых свитерах.

В заключительном матче дня коллектив Андрея Мурашко в желтом победил «Синих» — 13:8.

Согласно правилам хоккейного турнира, на III зимних юношеских Олимпийских играх матчи проходят в формате 3×3. Каждый матч длится на одной из сторон хоккейной площадки по 16 минут. В споре за медали участвуют 8 команд, в них играют по 13 спортсменов из разных стран. В том числе и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, которые названы по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжат борьбу в полуфиналах, они состоятся 14 января. Решающая стадия ледовых баталий — 15 января.