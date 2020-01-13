Белорусские хоккеисты пробились в полуфинал III зимних юношеских Олимпийских игр

Лидером первой стадии соревнований стала команда в зеленых свитерах с Ильей Корзуном в составе. В первом матче дня они обыграли «оранжевых» — 8:6, а затем уступили дружине «черных», в которой выступает Даниил Карпович, — 4:6. Благодаря этой победе «черная» дружина также пробилась в полуфинал. 14 января дружины Ильи Корзуна и Даниила Карповича поспорят за место в решающей стадии турнира. Во втором полуфинале сыграют «коричневая» и «красная» сборные.
Что касается остальных дружин с белорусами в составе, то «оранжевые» Яна Шостака заняли итоговое шестое место, уступив не только «зеленым», но и «серым» — 2:5. «Желтые» Андрея Мурашко завершили олимпийский старт на седьмой позиции итогового протокола. В заключительный день предварительной стадии соревнований они проиграли «красным» — 12:15 и «коричневым» — 6:8.