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13 января, источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты пробились в полуфинал III зимних юношеских Олимпийских игр

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды с белорусскими хоккеистами Ильей Корзуном и Даниилом Карповичем в составах пробились в полуфинал III зимних юношеских Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Лидером первой стадии соревнований стала команда в зеленых свитерах с Ильей Корзуном в составе. В первом матче дня они обыграли «оранжевых» — 8:6, а затем уступили дружине «черных», в которой выступает Даниил Карпович, — 4:6. Благодаря этой победе «черная» дружина также пробилась в полуфинал. 14 января дружины Ильи Корзуна и Даниила Карповича поспорят за место в решающей стадии турнира. Во втором полуфинале сыграют «коричневая» и «красная» сборные.

Что касается остальных дружин с белорусами в составе, то «оранжевые» Яна Шостака заняли итоговое шестое место, уступив не только «зеленым», но и «серым» — 2:5. «Желтые» Андрея Мурашко завершили олимпийский старт на седьмой позиции итогового протокола. В заключительный день предварительной стадии соревнований они проиграли «красным» — 12:15 и «коричневым» — 6:8.

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