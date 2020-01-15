Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.01
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
16.01
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
63
Хоккей. КХЛ
16.01
Амур
Сибирь
Хоккей. КХЛ
16.01
Адмирал
Авангард
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
19:08 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккейная команда с белорусом Ильей Корзуном в составе завоевала золото зимних юношеских Игр-2020

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Илья Корзун в составе команды «Зеленых» выиграл золото III зимних юношеских Олимпийских игр, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Наверх

В финальном поединке команда с Ильей Корзуном в составе обыграла соперников из дружины «Красных» со счетом 10:4.

В споре за бронзовые медали команда «Черных», цвета которой защищал еще один белорус Даниил Карпович, уступила сборной в коричневых джерси со счетом 5:6.

В споре за медали хоккейного турнира участвовали восемь команд, в них играли по 13 спортсменов из разных стран. В числе игроков были и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, названные по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжили борьбу в полуфиналах.

III зимние юношеские Олимпийские игры проходят с 9 по 22 января в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях принимают участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они сражаются за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой 3×3, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге. Белорусские спортсмены представлены в пяти видах соревновательной программы.

Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Агутин показал редкое фото 1998 года
РЕН ТВ объяснил оскорбления в адрес Макгрегора в промо-ролике
Невозможно смотреть: россиянки провалили спринт в Рупольдинге
Дзюба высказался о скандале с трансляцией финала МЧМ по хоккею
ОКР присоединился к суду против WADA: что это значит?
«Хабиб спрятался за юбками»: Макгрегор обвинил бойца в трусости
«Ростов» расторг контракт с польским футболистом
Сборная России победила в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь