Хоккейная команда с белорусом Ильей Корзуном в составе завоевала золото зимних юношеских Игр-2020

В финальном поединке команда с Ильей Корзуном в составе обыграла соперников из дружины «Красных» со счетом 10:4.

В споре за бронзовые медали команда «Черных», цвета которой защищал еще один белорус Даниил Карпович, уступила сборной в коричневых джерси со счетом 5:6.

В споре за медали хоккейного турнира участвовали восемь команд, в них играли по 13 спортсменов из разных стран. В числе игроков были и четыре белоруса, попавшие в разные сборные, названные по цвету хоккейных свитеров. Четыре лучшие команды по итогам предварительного раунда соревнований продолжили борьбу в полуфиналах.