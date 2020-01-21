10:1! Россия сокрушила Финляндию, в финале Олимпиады — супербитва с Америкой

Источник: ФХР

Юношеская Олимпиада-2020. Хоккей. Полуфинал

Россия U16 — Финляндия U16 — 10:1 (3:0, 3:1, 4:0)

Голы России: Мирошниченко (3), Роговский (2), Газизов (2), Квочко, Мичков, Сапунов. Броски: 40−21.

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Полуфинал, Финляндия, Россия фаворит — стандартное опасное сочетание для наших сборных разных возрастов. Но не в этот раз: с самого начала и до конца матча не было ни единого сомнения в победе российских юниоров.

Финляндия, конечно, смотрелась сильнее Дании, которую вчера наши хоккеисты разгромили 9:0, сборная Суоми как-то контратаковала и огрызалась. Однако, как и другая северная команда, она ничего не могла поделать со скоростью россиян — приходилось постоянно вставать впятером в зоне в надежде отбиться. Первый период закончился с разницей по броскам 18−6 в нашу пользу, причем финны получили шанс на большинство «пять на три», но ничего интересного не придумали.

Радует, что первые голы в матче забили форварды не первой тройки — Илья Роговский и Руслан Газизов. Потом, правда, снова была феерия лидеров — Иван Мирошниченко забросил три шайбы, Матвей Мичков и Илья Квочко — по одной.

Теперь у Мирошниченко шесть голов на Олимпиаде, а у Мичкова — семь. Но есть конкурент — у американца Айзека Ховарда тоже семь шайб.

Финны смогли забить лишь однажды, а в третьем периоде окончательно развалились, еще и схватив пятиминутное удаление. В результате пропустили 10 шайб — когда такое вообще бывало с этой сборной на любых уровнях?