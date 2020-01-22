Путин оценил игру российских хоккеистов на юношеской Олимпиаде

В ходе встречи Путин также общался с юными фигуристками. Одна из них обратилась с просьбой сфотографироваться, но Путин, не дождавшись вопроса, пошутил, что если речь о тулупе (прыжок в катании — ред.), то он его сделать не сможет. «Хорошо, что не попросила тулуп меня сделать. Я уже испугался. Я не могу сделать тулуп, а сфотографироваться — с удовольствием», — сказал он.