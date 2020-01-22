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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин оценил игру российских хоккеистов на юношеской Олимпиаде

СОЧИ, 22 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил игру российских хоккеистов на зимних юношеских Олимпийских играх: красиво играли.

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Источник: РИА "Новости"

Днем ранее сборная России по хоккею разгромила команду Финляндии со счетом 10:1 в полуфинальном матче юношеских Олимпийских игр в Лозанне.

«Вчера они с финнами играли. Так убедительно выиграли. Красиво мальчишки играли, очень красиво», — сказал Путин в ходе общения со студентами в центре «Сириус».

В ходе встречи Путин также общался с юными фигуристками. Одна из них обратилась с просьбой сфотографироваться, но Путин, не дождавшись вопроса, пошутил, что если речь о тулупе (прыжок в катании — ред.), то он его сделать не сможет. «Хорошо, что не попросила тулуп меня сделать. Я уже испугался. Я не могу сделать тулуп, а сфотографироваться — с удовольствием», — сказал он.

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