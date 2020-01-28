Казахстан уже в финале? Шансы команды Андрея Скабелки на турнире в Нур-Султане

Лидируют в мировом рейтинге хоккеисты из Канады, а соперники Казахстана по отборочной группе на третьем этапе квалификации не так сильно и отстают.

Рейтинг-2019

1. Канада — 3705

2. Россия — 3640

3−4. Финляндия и Швеция — по 3615

…19. Казахстан — 2570

22. Польша — 2300

25. Украина — 2095

28. Голландия — 1910.

В первом туре 6 февраля казахстанцы сыграют с Украиной: в новейшей истории наши хоккеисты оказывались сильнее соперников, дважды победив на ЧМ в первом дивизионе.

7 февраля подопечные Скабелки сыграют с Голландией. История соперничества небогатая, но Казахстан должен уверенно побеждать. На финише турнира, 9 февраля, — матч с Польшей.

Скорее всего, это самая трудная игра турнира, но Казахстан имеет отличную победную статистику в противостояниях с Польшей. В последнем очном матче случился разгром со счетом 6:1 — четыре гола и передачу оформил Роман Старченко.

Финальный раунд отбора на Олимпиаду-2022 выглядит посерьезнее. Команды Словакии, Латвии и Норвегии, хозяева групп решающего этапа, занимают места с девятого по 11-е в мировом рейтинге. В какой бы из квартетов ни попала наша команда, за единственную путевку будет очень напряженная борьба.

Ранее был обнародован расширенный список кандидатов в сборную Казахстана. Одной из главных звезд в заявке стал экс-капитан «Барыса» Найджел Доус. Не нашлось мест в списке еще двум игрокам, которые приезжали в Казахстан как легионеры.