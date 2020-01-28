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19:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан уже в финале? Шансы команды Андрея Скабелки на турнире в Нур-Султане

Сборная Казахстана занимает 19-е место в рейтинге Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) — позиция в ТОП-20 выводит команду Андрея Скабелки в фавориты отборочного раунда олимпийской квалификации. Поможет ли это нашим игрокам выйти в следующий этап? Некоторые моменты — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Лидируют в мировом рейтинге хоккеисты из Канады, а соперники Казахстана по отборочной группе на третьем этапе квалификации не так сильно и отстают.

Рейтинг-2019

1. Канада — 3705
2. Россия — 3640
3−4. Финляндия и Швеция — по 3615
…19. Казахстан — 2570
22. Польша — 2300
25. Украина — 2095
28. Голландия — 1910.

В первом туре 6 февраля казахстанцы сыграют с Украиной: в новейшей истории наши хоккеисты оказывались сильнее соперников, дважды победив на ЧМ в первом дивизионе.

7 февраля подопечные Скабелки сыграют с Голландией. История соперничества небогатая, но Казахстан должен уверенно побеждать. На финише турнира, 9 февраля, — матч с Польшей.

Скорее всего, это самая трудная игра турнира, но Казахстан имеет отличную победную статистику в противостояниях с Польшей. В последнем очном матче случился разгром со счетом 6:1 — четыре гола и передачу оформил Роман Старченко.

Финальный раунд отбора на Олимпиаду-2022 выглядит посерьезнее. Команды Словакии, Латвии и Норвегии, хозяева групп решающего этапа, занимают места с девятого по 11-е в мировом рейтинге. В какой бы из квартетов ни попала наша команда, за единственную путевку будет очень напряженная борьба.

Ранее был обнародован расширенный список кандидатов в сборную Казахстана. Одной из главных звезд в заявке стал экс-капитан «Барыса» Найджел Доус. Не нашлось мест в списке еще двум игрокам, которые приезжали в Казахстан как легионеры.

Квалификационный турнир из Нур-Султана в Казахстане покажут в прямом эфире.

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