С Доусом, но без Старченко? Как хоккеисты «Барыса» распределят роли в сборной Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб Андрея Скабелки рассчитывает на обоих форвардов — на двоих они набрали 63 очка за «Барыс». Но Старченко пропустил последние пару игр, а Михайлис был травмирован в матче с «Авангардом». Перед решающими встречами регулярного чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина обоих могут поберечь и дать им время залечить повреждения.

В национальной команде отсутствие ударного дуэта будет не так заметно — к сборной должны присоединиться Найджел Доус из «Автомобилиста» и один из лучших снайперов ВХЛ Евгений Рымарев, выступающий за «Торпедо». Есть и другие исполнители, усилий которых может хватить для успешного выступления национальной команды.

Но до официального объявления об отсутствии того или иного хоккеиста мы предполагаем, что состав команды будет выглядеть так. Одной из ключевых связок может стать воссоединение Дастина Бойда с Доусом. Другим важным элементом команды станет тройка Кертиса Волка. Опасны должны быть все четыре звена.

Ориентировочный состав сборной Казахстана

Первая пятерка.

Роман Старченко — Дастин Бойд — Найджел Доус.

Даррен Диц — Алексей Маклюков.

Вторая пятерка.

Никита Михайлис — Кертис Волк — Аркадий Шестаков.

Джесси Блэкер — Леонид Метальников.

Третья пятерка.

Евгений Рымарев — Антон Сагадеев — Дмитрий Гурков.

Никита Клещенко — Егор Шалапов.

Четвертая пятерка.

Павел Акользин — Дмитрий Шевченко — Антон Некряч.

Валерий Орехов — Кирилл Полохов.

Если лидеры «вылетят» из заявки, то их места могут занять Егор Петухов с Алиханом Асетовым, которые рискуют пропустить квалификацию. В случае отсутствия фаворитов до первой тройки могут поднять Рымарева, два других «новобранца» заставят переместиться одноклубников по «Барысу» в оставшихся атакующих звеньях.

Таким образом, даже без самых ярких казахстанцев из столичной команды сборная Казахстана может квалифицироваться в финальный этап отбора на Олимпиаду-2022. Со всеми соперниками по квартету у национальной сборной хорошая статистика в очных играх.

Добавим, что первый матч сборная Казахстана олимпийской квалификации проведет 6 февраля с Украиной. На 7 февраля намечена встреча с Голландией, а на 9 — с Польшей.