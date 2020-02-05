Доус, Жайлауов, Диц, Волк и Блэкер вошли в состав сборной Казахстана на отборочный турнир к Олимпиаде
Сборная Казахстана по хоккею объявила окончательный состав на третий отборочный турнир к Олимпиаде-2022, сообщает официальный сайт КФХ.
Сборная Казахстана по хоккею объявила окончательный состав на третий отборочный турнир к Олимпиаде-2022, сообщает официальный сайт КФХ.
Его основу составили хоккеисты «Барыса». Не систему столичного клуба представляют только два игрока — форвард «Автомобилиста» Найджел Доус, вернувшийся в команду спустя два года, и нападающий
В состав попали и два два новых натурализованных канадца — защитник Джесси Блэкер и форвард Кертис Волк. До них в сборную были привлечены шведский вратарь Хенрик Карлссон, канадский защитник Даррен Диц, канадские форварды Дастин Бойд и Доус.
В группу H соперниками Казахстана станут Украина, Польша и Голландия. Матчи пройдут с 6 по 9 февраля на «Барыс-Арене» в
Состав сборной Казахстана:
Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев.
Защитники: Егор Шалапов, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Даррен Диц, Джесси Блэкер, Никита Клещенко и Алексей Маклюков.
Нападающие: Талгат Жайлаулов, Найджел Доус, Никита Михайлис, Кертис Волк, Егор Петухов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Роман Старченко, Аркадий Шестаков, Дмитрий Гурков, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев и Дмитрий Шевченко.
Отметим, что для продолжения борьбы за путевку на ОИ-2022 Казахстану необходимо занять первое место в группе. Финальный этап отбора состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в Играх претендуют рекордные 46 сборных.
Сборная Казахстана дважды участвовала в ОИ. В 1998 году команда дошла до четвертьфинала, а в 2006-м заняла девятое место.
Зимние ОИ пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Заявка столицы Китая на выборах выиграла у Алматы.