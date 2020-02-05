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17:30 (мск), источник: Vesti.kz

Доус, Жайлауов, Диц, Волк и Блэкер вошли в состав сборной Казахстана на отборочный турнир к Олимпиаде

Сборная Казахстана по хоккею объявила окончательный состав на третий отборочный турнир к Олимпиаде-2022, сообщает официальный сайт КФХ.

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Его основу составили хоккеисты «Барыса». Не систему столичного клуба представляют только два игрока — форвард «Автомобилиста» Найджел Доус, вернувшийся в команду спустя два года, и нападающий усть-каменогорского «Торпедо» Евгений Рымарев.

В состав попали и два два новых натурализованных канадца — защитник Джесси Блэкер и форвард Кертис Волк. До них в сборную были привлечены шведский вратарь Хенрик Карлссон, канадский защитник Даррен Диц, канадские форварды Дастин Бойд и Доус.

В группу H соперниками Казахстана станут Украина, Польша и Голландия. Матчи пройдут с 6 по 9 февраля на «Барыс-Арене» в Нур-Султане. В первой игре завтра, 6 февраля, в 19:30 по столичному времени Казахстан встретится с Украиной.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев.

Защитники: Егор Шалапов, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Даррен Диц, Джесси Блэкер, Никита Клещенко и Алексей Маклюков.

Нападающие: Талгат Жайлаулов, Найджел Доус, Никита Михайлис, Кертис Волк, Егор Петухов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Роман Старченко, Аркадий Шестаков, Дмитрий Гурков, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев и Дмитрий Шевченко.

Отметим, что для продолжения борьбы за путевку на ОИ-2022 Казахстану необходимо занять первое место в группе. Финальный этап отбора состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в Играх претендуют рекордные 46 сборных.

Сборная Казахстана дважды участвовала в ОИ. В 1998 году команда дошла до четвертьфинала, а в 2006-м заняла девятое место.

Зимние ОИ пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Заявка столицы Китая на выборах выиграла у Алматы.

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