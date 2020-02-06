Предолимпийский турнир по хоккею в Нур-Султане открылся с разгромной победы

Игра группы H прошла сегодня, 6 февраля, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 8:0. Четыре шайбы победители провели в большинстве.

Для продолжения борьбы за путевку на ОИ-2022 Казахстану необходимо занять первое место в группе. Финальный этап отбора состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в Играх претендуют рекордные 46 сборных.