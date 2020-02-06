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16:05 (мск), источник: Vesti.kz

Жайлауов — капитан, Доус и Диц — ассистенты. Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на первый матч в отборе на ОИ

Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на первый матч отборочном турнире к Олимпиаде-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра с Украиной пройдет сегодня, 6 февраля, на «Барыс Арене» в Нур-Султане и начнется в 19:30 по столичному времени.

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Капитаном команды будет форвард Талгат Жайлауов, а ассистентами — защитник Даррен Диц и нападающий Найджел Доус, вернувшийся в сборную после перерыва.

Состав сборной Казахстана:
Вратари: основной — Карлссон, запасной — Кудрявцев;
Первое звено: Доус — Бойд — Шестаков, Метальников — Диц;
Второе: Михайлис — Волк — Старченко, Шалапов — Блэкер;
Третье: Акользин — Шевченко — Рымарев, Маклюков — Клещенко;
Четвертое: Жайлауов — Сагадеев — Петухов, Гурков, Орехов.

В группе H вместе с Казахстаном и Украиной также выступают Польши и Голландия. Победитель турнира в Нур-Султане продолжит борьбу за путевки на ОИ-2022.

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Жайлауов - капитан, Доус и Диц - ассистенты. Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на первый матч в отборе на ОИ
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