Жайлауов — капитан, Доус и Диц — ассистенты. Сборная Казахстана по хоккею назвала состав на первый матч в отборе на ОИ
Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на первый матч отборочном турнире к Олимпиаде-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею объявила состав на первый матч отборочном турнире к Олимпиаде-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра с Украиной пройдет сегодня, 6 февраля, на «Барыс Арене» в
Капитаном команды будет форвард Талгат Жайлауов, а ассистентами — защитник Даррен Диц и нападающий Найджел Доус, вернувшийся в сборную после перерыва.
Состав сборной Казахстана:
Вратари: основной — Карлссон, запасной — Кудрявцев;
Первое звено: Доус — Бойд — Шестаков, Метальников — Диц;
Второе: Михайлис — Волк — Старченко, Шалапов — Блэкер;
Третье: Акользин — Шевченко — Рымарев, Маклюков — Клещенко;
Четвертое: Жайлауов — Сагадеев — Петухов, Гурков, Орехов.
В группе H вместе с Казахстаном и Украиной также выступают Польши и Голландия. Победитель турнира в