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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу на старте отбора на Олимпиаду-2022

Сборная Казахстана по хоккею разгромила Украину в стартовом матче третьего отборочного турнира на Олимпиаду-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра группы H прошла сегодня, 6 февраля, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 8:1. Все шайбы были заброшены в равных составах.

Статус фаворита сборная Казахстана подтвердила уже в первом периоде, когда ее нападающие пять раз огорчили соперника. Разгром на четвертой минуте начал Дмитрий Шевченко, на восьмой забил Егор Петухов, на девятой — Дастин Бойд, на 13-й — Роман Старченко, на 18-й — капитан Талгат Жайлауов. Украинцы на это смогли ответить лишь голом Сергея Бабина на 15-й.

Во втором периоде также доминировал Казахстан, но голов случилось всего два. На 33-й минуте отличился защитник Даррен Диц, а на 35-й он же помог забить Аркадию Шестакову и набрал третье очко за матч.

В третьем периоде зрители увидели еще одну шайбу. Ее на 52-й минуте провел защитник Валерий Орехов.

Отметим, что в этом матче впервые с 2017 года за сборную Казахстана сыграл Найджел Доус. Экс-форвард «Барыса» вместе с Дицом был ассистентом капитана.

Прошедший матч стал дебютным в составе сборной Казахстана для двух канадцев из «Барыса» — защитника Джесси Блэкера и форварда Кертиса Волка, который отметился одним ассистом.

Интересно, что в этом матче очки набрали сразу 14 хоккеистов сборной Казахстана. Без голов и передач игру вместе с Доусом и Блэкером завершили лишь защитники Никита Клещенко и Егор Шалапов, форварды Дмитрий Гурков и Евгений Рымарев.

Предолимпийский турнир в Нур-Султане открылся сегодня, 6 февраля, с разгромной победы Польши над Голландией — 8:0. При этом четыре шайбы поляки провели в большинстве.

В следующем матче сборная Казахстана завтра, 7 февраля, в 19:30 по столичному времени встретится с Голландией, а 9 февраля в 17:00 сыграет с Польшей.

Для продолжения борьбы за путевку на ОИ-2022 Казахстану необходимо занять первое место в группе. Финальный этап отбора состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в Играх претендуют рекордные 46 сборных.

Сборная Казахстана дважды участвовала в ОИ. В 1998 году команда дошла до четвертьфинала, а в 2006-м заняла девятое место.

Зимние ОИ пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Заявка столицы Китая на выборах выиграла у Алматы.

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