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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Мой последний шанс». Доус — о сборной Казахстана, Олимпиаде и возвращении в «Барыс»

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус, который принимает участие в предолимпийском квалификационном турнире в Нур-Султане, признался, что сыграть на ОИ — его мечта. В интервью корреспонденту Vesti.kz форвард «Автомобилиста», ставший ассистентом капитана, прокомментировал разгромную победу над Украиной и ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барыс».

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Напомним, что в стартовом матче третьего отборочного турнира на Олимпиаду-2022 Казахстан разгромил Украину со счетом 8:1. Доус прибыл в расположение сборной впервые с 2017 года.

— Найджел, игра по счету? Это было так же легко, как вы думали?

— Ну, это другой тип турнира. Хорошо, что у нас получилось такое успешное начало матча, это позволило команде дальше играть спокойно, чувствовать себя более комфортно.

— Есть уверенность, что сможете пройти тут всех соперников.

— Таков наш план. Нужно выиграть еще два матча, будет готовиться к завтрашнему. При такой игре, как сегодня, у нас очень хорошие шансы.

— Ты не приезжал в сборную на чемпионат мира, но приехал на предолимипийскую квалификацию. Это особенный турнир для тебя?

— Да, это мечта — играть на Олимпиаде. Когда я принял казахстанское гражданство, это было одной из главных задач. Вероятно, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, и я не мог не помочь команде.

— У тебя в апреле заканчивается контракт с «Автомобилистом». Есть ли шанс, что ты вернешься в «Барыс», учитывая, что сборная в этом году борется за путевку на Олимпиаду и за сохранение прописки в топ-дивизионе чемпионата мира?

— Слишком рано говорить об этом. Сейчас я сфокусирован на этом турнире. У нас есть преимущество, что мы играем такой домашний турнир при своих болельщиках. Здорово, что смогли собраться такой командой вместе. Но надо двигаться шаг за шагом. Если говорить обо мне, после этого мне надо решать задачи в плей-офф с «Автомобилистом». А потом посмотрим, что будет.

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