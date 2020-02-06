«Мой последний шанс». Доус — о сборной Казахстана, Олимпиаде и возвращении в «Барыс»

Напомним, что в стартовом матче третьего отборочного турнира на Олимпиаду-2022 Казахстан разгромил Украину со счетом 8:1. Доус прибыл в расположение сборной впервые с 2017 года.

— Найджел, игра по счету? Это было так же легко, как вы думали?

— Ну, это другой тип турнира. Хорошо, что у нас получилось такое успешное начало матча, это позволило команде дальше играть спокойно, чувствовать себя более комфортно.

— Есть уверенность, что сможете пройти тут всех соперников.

— Таков наш план. Нужно выиграть еще два матча, будет готовиться к завтрашнему. При такой игре, как сегодня, у нас очень хорошие шансы.

— Ты не приезжал в сборную на чемпионат мира, но приехал на предолимипийскую квалификацию. Это особенный турнир для тебя?

— Да, это мечта — играть на Олимпиаде. Когда я принял казахстанское гражданство, это было одной из главных задач. Вероятно, это мой последний шанс сыграть на Олимпиаде, и я не мог не помочь команде.

— У тебя в апреле заканчивается контракт с «Автомобилистом». Есть ли шанс, что ты вернешься в «Барыс», учитывая, что сборная в этом году борется за путевку на Олимпиаду и за сохранение прописки в топ-дивизионе чемпионата мира?