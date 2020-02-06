«Это не вчера придумали». Скабелка — о победе сборной, Доусе, Жайлауове и новых канадцах

В Нур-Султане казахстанская команда выиграла со счетом 8:1 и с Польшей возглавила группу H.

— Хороший матч в плане тактических моментов. Команда сыграла достаточно строго. Много времени провели в атаке. Но, играя столько времени в атаке, всегда есть вероятность, что ты пропустишь контратаку. Да, было несколько выпадов, но я думаю, в этом нет ничего страшного. Ребята хорошо сработали матч, — сказал Скабелка.

— Наверное, ждали от Украины более серьезного сопротивления?

— Мы ничего не ждали, если честно. Мы хотим играть в свой хоккей. Мы практически этим составом работаем весь сезон. Поэтому мы знаем, чего мы хотим от команды и какой хоккей мы хотим показывать.

— Приехали Рымарев и Доус. Показалось, что даже без этих ребят команда бы победила.

— Это все разговоры, как говорится, для бедных. Эти ребята пришли и внесли свое мастерство. Естественно, они молодцы. Но это было сегодня. А что будет завтра после игры — мы не знаем.

— Были повреждения перед турниром у Старченко и Михайлиса. Полностью ли они восстановились?

— В принципе, достаточно неплохо. По Никите не было никаких волнений. Роман до последнего не знал, примет участие или нет. Но до игры сказал, что может.

— В расширенном списке был Асетов, который играл на чемпионате мира. Почему он не попал на турнир? И просматривался Некряч, его тоже нет?

— Там много игроков было. Мы же не будем каждого обсуждать — мест всего 20. Приглашение или не приглашение в сборную складывается из сезона.

— Тогда по Жайлауову. Он играл весь сезон в «Номаде», но в сборную прошел как капитан.

— Это опытный игрок. Лидер в «Номаде». Мы его пригласили на сборы.

— Насколько удовлетворили своей игрой Джесси Блэкер и Кертис Волк?

— Если мы их решили их подписать, а они дали согласие… Это не вчера придумали. Это сильные хоккеисты, которые усилят сборную. Они с удовольствием и с душой приняли приглашение играть за сборную.