Текущие события
Хоккей. Европа
перерыв
Чехия
Швеция
11
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
30
Хоккей. НХЛ
7.02
Баффало Сэйбрз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Монреаль Канадиенс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
7.02
Нью-Йорк Айлендерс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
7.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
7.02
Оттава Сенаторз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.02
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
7.02
Миннесота Уайлд
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
7.02
Калгари Флэймз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
7.02
Эдмонтон Ойлерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
7.02
Аризона Койотс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
19:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Это не вчера придумали». Скабелка — о победе сборной, Доусе, Жайлауове и новых канадцах

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Андрей Скабелка после стартовой победы над Украиной в первом туре третьего этапа квалификации на Олимпиаду-2022 рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о возвращении Найджела Доуса и Талгата Жайлауов и прокомментировал усиление из Канады.

Наверх

В Нур-Султане казахстанская команда выиграла со счетом 8:1 и с Польшей возглавила группу H.

— Хороший матч в плане тактических моментов. Команда сыграла достаточно строго. Много времени провели в атаке. Но, играя столько времени в атаке, всегда есть вероятность, что ты пропустишь контратаку. Да, было несколько выпадов, но я думаю, в этом нет ничего страшного. Ребята хорошо сработали матч, — сказал Скабелка.

— Наверное, ждали от Украины более серьезного сопротивления?

— Мы ничего не ждали, если честно. Мы хотим играть в свой хоккей. Мы практически этим составом работаем весь сезон. Поэтому мы знаем, чего мы хотим от команды и какой хоккей мы хотим показывать.

— Приехали Рымарев и Доус. Показалось, что даже без этих ребят команда бы победила.

— Это все разговоры, как говорится, для бедных. Эти ребята пришли и внесли свое мастерство. Естественно, они молодцы. Но это было сегодня. А что будет завтра после игры — мы не знаем.

— Были повреждения перед турниром у Старченко и Михайлиса. Полностью ли они восстановились?

— В принципе, достаточно неплохо. По Никите не было никаких волнений. Роман до последнего не знал, примет участие или нет. Но до игры сказал, что может.

— В расширенном списке был Асетов, который играл на чемпионате мира. Почему он не попал на турнир? И просматривался Некряч, его тоже нет?

— Там много игроков было. Мы же не будем каждого обсуждать — мест всего 20. Приглашение или не приглашение в сборную складывается из сезона.

— Тогда по Жайлауову. Он играл весь сезон в «Номаде», но в сборную прошел как капитан.

— Это опытный игрок. Лидер в «Номаде». Мы его пригласили на сборы.

— Насколько удовлетворили своей игрой Джесси Блэкер и Кертис Волк?

— Если мы их решили их подписать, а они дали согласие… Это не вчера придумали. Это сильные хоккеисты, которые усилят сборную. Они с удовольствием и с душой приняли приглашение играть за сборную.

Напомним, в финальную часть из отборочной группы в казахстанской столице пройдет только одна команда — обладатель первого места в квартете. Решающий этап состязания состоится в августе: три участника Олимпийских игр определятся в Норвегии, Словакии и Латвии.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Мужчины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Женщины
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Форвард "Кайрата" стал шестым представителем Казахстана в европейском чемпионате
Российские хоккеисты крупно уступили финнам за семь минут
«Зенит» разгромил соперника в товарищеском матче в Испании
Лионель Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»
Российский хоккеист «Рейнджерс»: Надо мной уже все смеются
Олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован из-за допинга
«Ростов-Дон» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов в Будапеште
Сергей Семак высказался о ситуации с хавбеком «Зенита» Ригони
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь