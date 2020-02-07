Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую крупную победу в отборе на Олимпиаду-2022

Игры группы H прошла сегодня, 7 февраля, на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и завершилась со счетом 7:1.

Первый период остался за Казахстаном, который трижды огорчил Голландию. Хозяева вышли вперед через 61 секунду после начала игры — дебютную шайбу за команду забросил защитник Джесси Блэкер. Увеличили счет казахстанцы на девятой минуте усилиями защитника Даррена Дица, а на 11-й забил форвард Евгений Рымарев.

Второй период, к удивлению всех, получился равным по счету. На 23-й минуте защитник Валерий Орехов провел четвертую шайбу казахстанцев, но голландцы на 28-й ответили голом Раймонда ван дер Шуйта.

В третьем периоде случилось еще три шайбы. На 42-й минуте Антон Сагадеев сделал счет 4:1, на 53-й капитан Талгат Жайлауов сотворил шедевр, а на 58-й он же оформил дубль, забив в большинстве.

Напомним, что на старте турнира Казахстан разгромил Украину — 8:1, а Голландия крупно проиграла Польши — 0:8. Сегодня поляки во втором туре победили украинцев — 6:1.

Турнир в Нур-Султане завершится 9 февраля. В 13:00 по столичному времени начнется матч Голландия — Украина, а в 17:00 стартует игра Казахстан — Польша.

Для продолжения борьбы за путевку на ОИ-2022 Казахстану необходимо занять первое место в группе. Финальный этап отбора состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в Играх претендуют рекордные 46 сборных.

Сборная Казахстана дважды участвовала в ОИ. В 1998 году команда дошла до четвертьфинала, а в 2006-м заняла девятое место.