Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую крупную победу в отборе на Олимпиаду-2022
Сборная Казахстана по хоккею победила Голландию во втором матче третьего отборочного турнира на Олимпиаду-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею победила Голландию во втором матче третьего отборочного турнира на Олимпиаду-2022, передает корреспондент Vesti.kz.
Игры группы H прошла сегодня, 7 февраля, на «Барыс-Арене» в
Первый период остался за Казахстаном, который трижды огорчил Голландию. Хозяева вышли вперед через 61 секунду после начала игры — дебютную шайбу за команду забросил защитник Джесси Блэкер. Увеличили счет казахстанцы на девятой минуте усилиями защитника Даррена Дица, а на 11-й забил форвард Евгений Рымарев.
Второй период, к удивлению всех, получился равным по счету. На 23-й минуте защитник Валерий Орехов провел четвертую шайбу казахстанцев, но голландцы на 28-й ответили голом Раймонда ван дер Шуйта.
В третьем периоде случилось еще три шайбы. На 42-й минуте Антон Сагадеев сделал счет 4:1, на 53-й капитан Талгат Жайлауов сотворил шедевр, а на 58-й он же оформил дубль, забив в большинстве.
Напомним, что на старте турнира Казахстан разгромил Украину — 8:1, а Голландия крупно проиграла Польши — 0:8. Сегодня поляки во втором туре победили украинцев — 6:1.
Турнир в
Для продолжения борьбы за путевку на ОИ-2022 Казахстану необходимо занять первое место в группе. Финальный этап отбора состоится с 27 по 30 августа в Словакии, Латвии и Норвегии. Всего на участие в Играх претендуют рекордные 46 сборных.
Сборная Казахстана дважды участвовала в ОИ. В 1998 году команда дошла до четвертьфинала, а в 2006-м заняла девятое место.
Зимние ОИ пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Заявка столицы Китая на выборах выиграла у Алматы.