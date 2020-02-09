«У меня нет слов…». Талгат Жайлауов — об «ошибках» сборной Казахстана и «глухих» партнерах

Источник: РИА "Новости"

Казахстанская команда проиграла Польше в матче за выход в финальную часть квалификации — первый гол подопечные Андрея Скабелки забили во второй половине встречи и проиграли со счетом 2:3.

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— Что не получилось? Мы сами виноваты, во-первых. Мы плохо реализовали свои моменты и трудно было пробить вратаря. У меня слов нет… Расстроены все. Но надо жить дальше. Надо жить дальше с этим, — подытожил Жайлауов.

— Проигрывали практически весь матч — 0:1, 0:2 и 2:3. Ситуация на лавке была не самая лучшая, а о чем говорили в раздевалке между периодами? Что подсказывали тренеры?

— Подсказали ошибки и что делать. Как нужно играть, но, видимо, не до всех достучались. И вот такой результат.

— Сборная Польши рассматривалась, как кандидат на второе место. Не раз и не два мы ее обыгрывали. Чем Польша смогла взять этот матч?

— Контратаками. И плюс, реализация. Что у них было, они все свое реализовали и выиграли матч.