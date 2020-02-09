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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана назвал причины поражения и провала в отборе на Олимпиаду

Форвард сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко назвал основную причину поражения от Польши, которое не позволило команде продолжить борьбу за путевку на Олимпиаду-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий «Барыса» отметил, что его команда создавала достаточно моментов для положительного результата.

— Многие считали этот турнир достаточно проходным, что помешало его выиграть?

— Наверное, плохая реализация. В принципе, моментов создали достаточно, но не сумели забить, пропустили контратаки, пропустили голы.

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— Очень пристальное внимание к сборной на этот раз, потому что еще никогда не было такого количества натурализованных игроков. Впереди еще чемпионат мира. И сможет ли этот состав заиграть по-другому?

— До чемпионата мира еще далеко. По этому турниру — дома при своих болельщиках так играть нельзя. Мы должны были проходить в следующий раунд.

— На невезение где-то можно списать?

— Не знаю… Это не невезение…

— Но недооценки никакой не было?

— Ну, нет. Мы готовились, знали, что поляки — хорошая команда. Но чего-то не хватило.

Напомним, что Польша обыграла Казахстан со счетом 3:2 в решающем матче на предолимпийском турнире в Нур-Султане, заняла первое место в группе H и вышла в финальную стадию квалификации на Олимпиаду-2022.

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