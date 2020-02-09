Форвард сборной Казахстана назвал причины поражения и провала в отборе на Олимпиаду

Нападающий «Барыса» отметил, что его команда создавала достаточно моментов для положительного результата.

— Многие считали этот турнир достаточно проходным, что помешало его выиграть?

— Наверное, плохая реализация. В принципе, моментов создали достаточно, но не сумели забить, пропустили контратаки, пропустили голы.

— Очень пристальное внимание к сборной на этот раз, потому что еще никогда не было такого количества натурализованных игроков. Впереди еще чемпионат мира. И сможет ли этот состав заиграть по-другому?

— До чемпионата мира еще далеко. По этому турниру — дома при своих болельщиках так играть нельзя. Мы должны были проходить в следующий раунд.

— На невезение где-то можно списать?

— Не знаю… Это не невезение…

— Но недооценки никакой не было?

— Ну, нет. Мы готовились, знали, что поляки — хорошая команда. Но чего-то не хватило.