Стали известны соперники сборной Беларуси по хоккею по финальному раунду олимпийской квалификации

Как известно, подопечные Михаила Захарова попали в группу D и ожидали вместе с командами Словакии и Австрии, какая из дружин пополнит квартет.

В итоге, счастливчиками стали поляки, не пустившие дальше третьего раунда олимпийского отбора фаворитов из команды Казахстана, которой руководит белорусский специалист Андрей Скабелка. Решающая встреча в Нур-Султане завершилась в пользу сборной Польши — 3:2.

Команды группы D проведут свои матчи в Словакии с 27 по 30 августа 2020 года. Точное место и время проведения матчей станет известно позже.

В остальных квартетах за олимпийские путевки поборются:

Группа Е (Латвия): Латвия, Франция, Италия, Венгрия.

Группа F (Норвегия): Норвегия, Дания, Республика Корея, Словения.