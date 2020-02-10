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00:13 (мск), источник: БЕЛТА

Стали известны соперники сборной Беларуси по хоккею по финальному раунду олимпийской квалификации

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны соперники сборной Беларуси по хоккею по финальному раунду олимпийской квалификации к Играм-2022 в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Как известно, подопечные Михаила Захарова попали в группу D и ожидали вместе с командами Словакии и Австрии, какая из дружин пополнит квартет.

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В итоге, счастливчиками стали поляки, не пустившие дальше третьего раунда олимпийского отбора фаворитов из команды Казахстана, которой руководит белорусский специалист Андрей Скабелка. Решающая встреча в Нур-Султане завершилась в пользу сборной Польши — 3:2.

Команды группы D проведут свои матчи в Словакии с 27 по 30 августа 2020 года. Точное место и время проведения матчей станет известно позже.

В остальных квартетах за олимпийские путевки поборются:

Группа Е (Латвия): Латвия, Франция, Италия, Венгрия.

Группа F (Норвегия): Норвегия, Дания, Республика Корея, Словения.

Пропуска на Олимпиаду-2022 достанутся победителям квалификационных стартов. Уже обеспечили себе место в числе участников главных стартов четырехлетия дружины Китая (по праву хозяев состязаний), а также восьмерка лучших по рейтингу IIHF — команды Канады, Финляндии, России, Швеции, Чехии, США, Швейцарии и Германии.

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