Это полный Диц. Нужны ли сборной Казахстана натурализованные хоккеисты?

Источник: РИА "Новости"

Так, на прошедшем турнире в Нур-Султане в окончательной заявке Андрея Скабелки значилось 13 натурализованных хоккеистов и десять уроженцев Казахстана. Самое большое представительство у экс-россиян — семь человек. Это Егор Шалапов, Егор Петухов, Павел Акользин, Дмитрий Гурков, Никита Клещенко, Алексей Маклюков и Дмитрий Шевченко.

На втором месте по численности бывшие канадцы — Найджел Доус, Кертис Волк, Дастин Бойд, Даррен Диц и Джесси Блэкер. Кроме того, вратарь Хенрик Карлссон родился в Швеции. Если брать расширенный список, то там первоначально фигурировали фамилии 16 натурализованных игроков.

Примечательно, что из 17 шайб, заброшенных сборной Казахстана на прошедшем предолимпийском квалификационном турнире, натурализованные хоккеисты записали на свой счет лишь семь. По два раза отличились Диц и Бойд, по одному взятию ворот у Блэкера, Петухова и Шевченко.

Тренд на массовое привлечение иностранцев в ряды сборной на крупные турниры был задан сравнительно недавно. Так, в 2014 году в составе команды выступало восемь натурализованных казахстанцев. В 2015 их было шесть, а затем число таких хоккеистов возросло. В 2016 — девять, В 2017 — 12, в 2018 — десять и в 2019 году вновь 12.

За этот период на чемпионатах мира команда показала следующие результаты: 2014 — вылет из топ-дивизиона, 2015 — победа на чемпионате мира в первом дивизионе и выход в элиту, 2016 — вылет в первый дивизион ЧМ. В итоге до 2019 года команда не выходила в топ-дивизион. Прошлой весной сборная под руководством Скабелки заняла первое место и квалифицировалась в элиту. В двух же предолимпийских турнирах за этот промежуток времени команда выступила неудачно. Очевидно, что курс на натурализацию не сработал.

Для сравнения, в последнем успешном для Казахстана предолимпийском отборе перед Играми 2006 года в Турине за сборную выступали лишь воспитанники казахстанского хоккея.

На фоне этого обращает на себя внимание состав недавнего обидчика Казахстана — сборной Польши, которой команда и уступила на турнире в Нур-Султане, исключив себя из дальнейшей борьбы за олимпийскую путевку. У поляков три натурализованных игрока — Джон Мюррей (США), Мартин Пржигодски (Словакия), отметившийся шайбой в ворота Казахстана, и Нуреддин Бетахар (Германия). Большинство из хоккеистов польской команды выступает в национальном чемпионате.

В свою очередь, в составе сборной Казахстана 19 игроков представляли Континентальную хоккейную лигу: 18 из «Барыса» и один из «Автомобилиста» (Екатеринбург), четверо — Высшую хоккейную лигу: трое из «Номада» и один из «Торпедо» (Усть-Каменогорск).

Ни одного игрока из внутреннего первенства в команде не было, и чемпионат не прерывался на время игр сборной. Так, во второй игровой день турнира в Нур-Султане практически параллельно с матчем Казахстан — Нидерланды на соседней арене проходила встреча открытого чемпионата Казахстана, в которой «Астана» принимала кокшетауский «Арлан». Возможно, процесс натурализации полностью нивелировал интерес к представителям первенства страны, впрочем, хоккеисты из ВХЛ тоже не особые конкуренты представителям КХЛ.

Резонно заметить, что такой результат, как на турнире в Нур-Султане, сборная могла бы показать, располагая в своем составе и исключительно казахстанцами.