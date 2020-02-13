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13:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы не оправдываемся». Форвард «Барыса» разобрал провал сборной Казахстана в отборе на Олимпиаду и назвал виновных

Форвард «Барыса» Никита Михайлис разобрал поражение сборной Казахстана по хоккею в решающем матче за выход в финальную стадию олимпийской квалификации. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что его команде не хватило хладнокровия и играть нужно было похитрее.

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Источник: РИА "Новости"

— Никита, что произошло в решающем матче против Польши, что не получилось?

— Ну, во-первых, это хорошая команда. Мы первые моменты просто не забили, потом пропустили такой гол ненужный, потом уже всеми силами пытались отыграться. Вы сами видели, что мы проводили почти всю игру в их зоне… И просто столько моментов… Ну, реально, столько моментов! И не забили. Но как ни бросаешь — везде отскоки. И ты с каждой сменой пытаешься, что-то думаешь, пытаешься искать что-то новое, что-то по-другому делать, так пойти или так, а оно все хуже и хуже. Отыгрались до 2:2, но потом надо было еще сильнее постараться, чтобы выстоять этот напор. Ну и в концовке надо было где-то похитрее сыграть. Потому что не могли забить с прямых бросков. Где-то надо было лучше на добивании сыграть… Отдали все силы. Спасибо за поддержку… Конечно, мы не оправдываемся. Это наше поражение, наша вина. Главное — не сдаваться, духом не падать, и все впереди.

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— Можно сказать, что из польского вратаря сами сделали героя в этом матче?

— Ну, да… Надо было просто сыграть хладнокровней и поуверенней. Потому что, когда проигрывали 0:2, начало давить, что нам надо отыгрываться. Началась паника, и где-то не хватило хладнокровности.

— Это была паника, когда начали менять звенья, пытались что-то придумать?

— Нет, это рабочие моменты. Всегда ищут, куда и кого лучше поставить, в каждой смене смотрят. Ну, что уже… Игра сыграна. Сейчас уже сказать такого нечего. Наше поражение. Наша вина.

— Может, недооценили соперника?

— Нет, мы видели, что это хорошая команда. Конечно, понимали, что это ключевой матч, и столько зрителей пришло, хотели показать свою лучшую игру.

Напомним, сборная Казахстана на предолимпийском отборочном турнире, который прошел в Нур-Султане, разгромила команды Украины (8:1) и Нидерландов (7:1), но в решающей игре с Польшей уступила со счетом 2:3. Подопечные Андрея Скабелки, фавориты соревнований, в итоге заняли лишь второе место, уступив полякам путевку в финальную стадию квалификации Олимпиады-2022.

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