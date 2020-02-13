«Мы не оправдываемся». Форвард «Барыса» разобрал провал сборной Казахстана в отборе на Олимпиаду и назвал виновных

— Ну, во-первых, это хорошая команда. Мы первые моменты просто не забили, потом пропустили такой гол ненужный, потом уже всеми силами пытались отыграться. Вы сами видели, что мы проводили почти всю игру в их зоне… И просто столько моментов… Ну, реально, столько моментов! И не забили. Но как ни бросаешь — везде отскоки. И ты с каждой сменой пытаешься, что-то думаешь, пытаешься искать что-то новое, что-то по-другому делать, так пойти или так, а оно все хуже и хуже. Отыгрались до 2:2, но потом надо было еще сильнее постараться, чтобы выстоять этот напор. Ну и в концовке надо было где-то похитрее сыграть. Потому что не могли забить с прямых бросков. Где-то надо было лучше на добивании сыграть… Отдали все силы. Спасибо за поддержку… Конечно, мы не оправдываемся. Это наше поражение, наша вина. Главное — не сдаваться, духом не падать, и все впереди.