«В раздевалке стояла гробовая тишина». Форвард сборной Казахстана — о вылете из отбора на ОИ-2022 и характере соперника

— Павел, почему такой результат в решающем матче с Польшей?
— Наверное, у нас не получилось в атаке. Не получилось забить. А те контратаки, которые пропустили, соперник реализовал, отсюда и результат.
— 90 процентов времени игра была у ворот соперника.
— Я не знаю, что на это ответить… Может быть, день был не наш, не знаю.
— Перестановки в звеньях, где постоянно менялись сочетания, могли сказаться в отрицательную сторону?
— Думаю, нет. Может, где-то искали свежую кровь в каких-то звеньях. Где-то что-то получалось. Повторюсь, что не получилось забить. И все.
— Это Казахстан проиграл или Польша выиграла?
— Скорее всего, и то, и то. Где-то и мы проиграли, и поляки хорошо сыграли. В принципе, 50 на 50.
— В раздевалке стояла гробовая тишина?
— Получается, героем матча польского вратаря сами сделали?
— Да, наверное, мы его сделали. В каких-то моментах, да, он выручил команду.
— Вы сразу побежали — броски, броски. Наверное, показалось, что игра уже наша? А у соперника один бросок — и гол.
— Да, наверное, этот гол чуть-чуть нас остудил. Пытались быстрее отыграться. Может быть, где-то мешала эта торопливость. Поэтому, может, не заходила шайба в ворота. Посмотрите, мы играли в их зоне практически все время. Недонастроя здесь не было вообще.
— Можно ли говорить, что поляки в технике или чем-то другом вас превосходили?
— Ну, я могу сказать, что они выиграли на характере. И все. За счет своего характера и самоотверженности они вытащили эту игру.
— А был ли такой момент, когда понимали, что вы уже не вытащите игру?
— Нет, до конца все верили, что вытащим игру. Но так сложились обстоятельства. Не получилось.
Напомним, сборная Казахстана на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане сначала разгромила команды Украины (8:1) и Нидерландов (7:1), но затем в решающем матче уступила Польше (2:3). Подопечные Андрея Скабелки были фаворитами, но не смогли занять первое место, уступив полякам путевку в финальную стадию квалификации Олимпиады-2022.