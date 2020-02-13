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14:15 (мск), источник: Vesti.kz

«В раздевалке стояла гробовая тишина». Форвард сборной Казахстана — о вылете из отбора на ОИ-2022 и характере соперника

Форвард «Барыса» Павел Акользин после провала сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022 отметил, что команда до последнего надеялась спасти решающий матч, передает корреспондент Vesti.kz. По его мнению, игроки Польши заняли первое место за счет характера и самоотверженности.

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— Павел, почему такой результат в решающем матче с Польшей?

— Наверное, у нас не получилось в атаке. Не получилось забить. А те контратаки, которые пропустили, соперник реализовал, отсюда и результат.

— 90 процентов времени игра была у ворот соперника.

— Я не знаю, что на это ответить… Может быть, день был не наш, не знаю.

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— Перестановки в звеньях, где постоянно менялись сочетания, могли сказаться в отрицательную сторону?

— Думаю, нет. Может, где-то искали свежую кровь в каких-то звеньях. Где-то что-то получалось. Повторюсь, что не получилось забить. И все.

— Это Казахстан проиграл или Польша выиграла?

— Скорее всего, и то, и то. Где-то и мы проиграли, и поляки хорошо сыграли. В принципе, 50 на 50.

— В раздевалке стояла гробовая тишина?

— Да.

— Получается, героем матча польского вратаря сами сделали?

— Да, наверное, мы его сделали. В каких-то моментах, да, он выручил команду.

— Вы сразу побежали — броски, броски. Наверное, показалось, что игра уже наша? А у соперника один бросок — и гол.

— Да, наверное, этот гол чуть-чуть нас остудил. Пытались быстрее отыграться. Может быть, где-то мешала эта торопливость. Поэтому, может, не заходила шайба в ворота. Посмотрите, мы играли в их зоне практически все время. Недонастроя здесь не было вообще.

— Можно ли говорить, что поляки в технике или чем-то другом вас превосходили?

— Ну, я могу сказать, что они выиграли на характере. И все. За счет своего характера и самоотверженности они вытащили эту игру.

— А был ли такой момент, когда понимали, что вы уже не вытащите игру?

— Нет, до конца все верили, что вытащим игру. Но так сложились обстоятельства. Не получилось.

Напомним, сборная Казахстана на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане сначала разгромила команды Украины (8:1) и Нидерландов (7:1), но затем в решающем матче уступила Польше (2:3). Подопечные Андрея Скабелки были фаворитами, но не смогли занять первое место, уступив полякам путевку в финальную стадию квалификации Олимпиады-2022.

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