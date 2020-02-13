«Так и будем выдавать паспорта…». Олейник разобрал провал сборной Казахстана в отборе на Олимпиаду

— Александр, в чем вы видите причину поражения сборной Казахстана от Польши и вылета из борьбы за путевку на Олимпиаду?

— Наверное, банально — потому что не забили на одну шайбу больше, чем соперник. Причем Польша, которой мы проиграли, это соперник, который уступает нам во всех компонентах. Но в итоге за счет характера, за счет каких-то качеств, которые нашли в себе, они сумели обыграть сборную Казахстана, у которой суперсостав за последние годы.

Это состав, который вообще не должен был испытывать никаких проблем по выходу в финальную стадию квалификации. Понятное дело, что Украина и Нидерланды — это не те соперники, но и поляков мы постоянно обыгрывали. Да, в каких-то матчах было тяжело.

Но таким составом, я думаю, нужно было выходить и обыгрывать, может быть, неправильно сказать, что на одном коньке, но достаточно легко.

— Но, по сути, ведь так все и думали — пройдут на одном коньке.

— Честно говоря, я шел на игру с Польшей и был уверен на 200 процентов, что мы без вопросов обыграем. В прошлом году ребята, которые представляли сборную, игроки «Номада», они обыграли эту Польшу со счетом 5:0. Да, может быть, это не весь состав, но вот так было.

Скажу, что из вратаря польского сделали суперзвезду. Наверное, теперь ценник на него поднимется. Но бывает же, что не твой день. Вот в этом матче у многих казахстанских нападающих, за исключением Дастина Бойда, был не тот день. Потому что не забивали в пустые ворота, все бросали во вратаря, из которого, повторюсь, сделали героя.

— А в чем причина?

— В конце какая-то паника была. Перестановки, смена составов. Талгат Жайлауов в третьем периоде вообще не выходил на лед. Чуть ли не в три тройки играли, постоянно какая-то ротация была. Хотя мне показалось, что звено Сагадеев — Петухов — Жайлауов как раз таки в начале матча острые моменты создавало.

Но где-то и Андрей Скабелка, может быть, запаниковал. Потому что, понятное дело, дома такой турнир и должны были обыгрывать. Наверное, это все вкупе и сказалось.

— Ну и игра Карлссона, в отличие от вратаря Польши, оставляла желать лучшего, согласитесь?

— Мне игра Карлссона не понравилась абсолютно. Вратарь должен придавать уверенность команде. От него такая уверенность не исходила. Да, он вытащил момент, когда был выход один на один. Но если так посчитать, поляки бросили десять раз — три забили. Он меня разочаровал.

Не знаю, можно ли сказать, что не угадали с вратарем. Но если посмотреть на игру Сергея Кудрявцева, в последних матчах, и за «Номад», он неплохо себя показал. И игровой практики, кстати, в последнее время у Кудрявцева было побольше, чем у Карлссона.

Мы же видим, что Эдди Паскуале сейчас без вопросов первый номер в «Барысе». И я думаю, что после этого турнира он только укрепится на своей позиции и Карлссона мы будем видеть только в том случае, когда игра у Паскуале просто будет разваливаться.

— Можно ли назвать еще одним разочарованием приезд Доуса?

— Он не забил ни одной шайбы, отметился только передачами на Бойда. И вопрос, нужен ли был такой суперсостав. Честно говоря, я думал, что игрокам КХЛ дадут отдохнуть. Потому что концовка «регулярки», плей-офф на носу. Но, видимо, тренерский штаб посчитал, что команда должна быть в тонусе.

Я перед турниром надеялся, что увижу в составе больше молодых ребят из «Номада» — Самата и Саяна Данияра, Батырлана Муратова, который в заявку «Барыса» попадал и играл, Максима Мусорова, который был героем в «молодежке». Того же Алихана Асетова мне не хватало с его духом, с его напором, у него всегда глаза горят. Да и у всех молодых игроков всегда горят.

— Но если бы проиграли турнир с молодежью, критики было бы очень много за то, что не использовали оптимальный состав.

— Ну, да. И об этом сейчас можно сколько угодно говорить. Но, возвращаясь к приезду Доуса, получается, что он был неоправдан. Человек, который может в одиночку все сделать, может выиграть, за две игры, которые провел на турнире, ничего особо не показал.

Я думаю, что даже если бы сочетания, которые есть в «Барысе», остались прежними, возможно, было бы совсем по-другому. Но звенья были перетасованы. Многие ребята, не сказать, что чувствовали себя некомфортно, но этот краткосрочный турнир показал, что мы, к сожалению, не сумели перестроиться.

И это еще раз показало, что в критические моменты, к сожалению, мы не нашли ответа, как нужно отыгрываться. Да, с 0:2 ушли, но когда нужно было в третьем периоде доделывать до конца свою работу, они вышли, будто вели 3:0, а в итоге пропустили гол. А в конце вот этот навал, штурм, все во вратаря. Было все либо во вратаря, либо мимо. Вроде бы и здорово шайба ходила, но завершающего момента практически не было.

Ну и нужно отдать должное полякам, потому что они под шайбу бросались, помогали вратарю. Они сделали сенсацию для своей страны.

— Вероятно, что перед майским чемпионатом мира в сборной Казахстана особых изменений в составе не будет. Стоит ли паниковать после этого провала, что команда не сможет решить задачи и на чемпионате мира?

— Да, состав, собранный на предолимпийском турнире, оптимальный. И этому составу по силам остаться в элите чемпионата мира. Но хочется надеяться, что будут сделаны определенные выводы и, может быть, в обороне мы увидим что-то новое. Хотелось бы также, чтобы играли хоккеисты, которые этого хотят, у которых болит за это душа, горят глаза. Ну и главный вопрос сейчас — это кандидатура вратаря, потому что-то, как Карлссон отыграл с Польшей, оставило много вопросов. Думаю, сейчас у каждого вратаря есть хорошая возможность показать себя, у того же Кудрявцева.

— Ну, у Доуса заканчивается контракт с «Автомбилистом». И если он не придет в «Барыс», он может не поехать на чемпионат мира, чтобы избежать травм во время поиска новой команды.

— Появление Доуса в составе этой сборной, наверное, неспроста. Коль уж у него заканчивается контракт в «Автомобилисте», наверняка какие-то переговоры уже идут с «Барысом». Возможно, уже есть предварительная договоренность даже. Другой вопрос, что он никак себя на турнире не показал.

— Ну то есть паниковать не стоит, и сборная в таком составе может показать лучший результат?

— Таким составом сборная вполне способна закрепиться в элите. Но в этом году задача сложнее — нужно будет занять места выше Латвии и Беларуси, потому что в следующем году чемпионат мира пройдет в Риге и Минске, и эти страны остаются в элите автоматически, как хозяйки.

Еще бы хотелось отметить тот факт, что многие высказываются критически по поводу большого числа натурализованных игроков в сборной. Но тут нужно понимать, что те же легионеры в игре с Польшей, я говорю сейчас о Волке, Блэкере, Дице, Бойде, — эти натурализованные североамериканцы старались, играли до конца, бились, организовали две шайбы в решающем матче.

Да, Карлссона из этого списка можно вычеркнуть, потому что он провалил игру. Ну и игроки, которые раньше представляли Россию, показали себя не с самой лучшей стороны. И тут же напрашивается вопрос, а нужны ли нам такие легионеры, которые ничуть не лучше, а где-то даже и хуже наших казахстанских игроков?

Нам явно не стоит перегибать с набором легионеров. У наших ребят, которые пашут, работают и в итоге не попадают в национальную команду, мне кажется, руки опускаются после такого.

Если брать легионера, то нужно брать такого, кто действительно не подведет, будет играть до конца, который выше классом, чем местные. Потому что, как показал этот турнир, не все игроки, получившие казахстанский паспорт, достойны играть в нашей национальной сборной.

Ну и еще один момент, который бы хотелось отметить, — наши казахстанцы просто растворились, потерялись в игре с Польшей. К сожалению, их не было видно. Мы ждали моменты от того же Старченко, ждали подключение от Шестакова, Михайлиса, но ребята просто растворились в общей массе. Мы прекрасно знаем, на что они способны. Знаем, что они могут так же индивидуально все решить. Но мы этого не увидели.

Ну и большая беда в том, что мы, к сожалению, не доверяем молодежи, не даем ей проявить себя, боимся, что молодой игрок наделает ошибок. Но тогда, наверное, не стоит ждать и прогресса от сборной. Так и будем выдавать паспорта.

Напомним, сборная Казахстана на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане была фаворитом, но в решающем матче уступила Польше, которая и завоевала путевку в финальную стадию квалификации Олимпиады-2022.

Чемпионат мира в ТОП-дивизионе пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая. Сборная Казахстана сыграет в группе B в Цюрихе, где ее соперниками станут Россия, Финляндия, США, Швейцария, Латвия, Норвегия и Италия. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф. Худшая же вылетит в первый дивизион. При этом Латвия при любом раскладе сохранит прописку в элите, как страна, принимающая ЧМ-2021.