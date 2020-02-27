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15:32 (мск), источник: ТАСС

Дэйли: Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 не отвечает интересам лиги

ТАСС, 27 февраля. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что участие игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года не отвечает интересам лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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Причиной отказа стало нежелания Международного олимпийского комитета (МОК) делиться с НХЛ доходами от проведения соревнований и выплачивать страховку за хоккеистов. В феврале владельцы команд НХЛ провели рабочую встречу с представителями МОК, на которой обсуждался вопрос участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2022 года.

«Очевидно, что впервые за последнее время МОК признал некоторые из наших опасений по поводу возмещения расходов и поделился взглядом на статус коммерческих партнеров, — сказал Дэйли. — Встреча прошла позитивно, но владельцы клубов приняли решение, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде не отвечает интересам лиги. Хотя мы понимаем важность этого турнира для хоккеистов. Комплексная проблема пока остается, но мы продолжаем над ней работать».

Победителем Олимпийских игр 2018 года стали российские хоккеисты. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

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