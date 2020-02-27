Дэйли: Участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 не отвечает интересам лиги

Источник: AP 2020

Олимпиады с участием игроков НХЛ проходили с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать свой чемпионат на время Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Причиной отказа стало нежелания Международного олимпийского комитета (МОК) делиться с НХЛ доходами от проведения соревнований и выплачивать страховку за хоккеистов. В феврале владельцы команд НХЛ провели рабочую встречу с представителями МОК, на которой обсуждался вопрос участия хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2022 года.

«Очевидно, что впервые за последнее время МОК признал некоторые из наших опасений по поводу возмещения расходов и поделился взглядом на статус коммерческих партнеров, — сказал Дэйли. — Встреча прошла позитивно, но владельцы клубов приняли решение, что участие игроков НХЛ в Олимпиаде не отвечает интересам лиги. Хотя мы понимаем важность этого турнира для хоккеистов. Комплексная проблема пока остается, но мы продолжаем над ней работать».