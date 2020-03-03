ФХР: Новый потолок зарплат в КХЛ создает серьезный риск срыва подготовки сборной к Олимпиаде-2022

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Свою обеспокоенность действиями КХЛ Федерация хоккея выразила в письме, которое было направлено министру спорта РФ Олегу Матыцину и председателю совета директоров лиги Геннадию Тимченко.

Как стало известно Sport24 в конце прошлой недели, ФХР составила письмо с просьбой рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат с 900 миллионов рублей до 1,3 миллиарда рублей (+20% на индивидуальные и командные премии).

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В письме, оказавшемся в распоряжении «Коммерсанта», говорится о том, что в ФХР «поступают обращения клубов КХЛ, в которых они сообщают, что вынуждены приостановить переговоры о заключении контрактов на следующий сезон с хоккеистами—членами сборной команды России ввиду невозможности предложить им конкурентные с Национальной хоккейной лигой условия».

ФХР считает, что сложившаяся ситуация создает «серьезный риск срыва подготовки сборной России к Олимпиаде 2022 года», «так как из клубов КХЛ уедут ведущие и наиболее талантливые хоккеисты». «Из-за массового отъезда российских хоккеистов и снижения уровня российских команд на первые роли в лиге выйдут иностранные клубы и российскому хоккею будет нанесен значительный ущерб», — говорится в письме.