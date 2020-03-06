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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

«У них зарплата в пять-десять раз больше наших ребят. А они этого стоят?» Экс-президент КФХ разобрал провал сборной Казахстана по хоккею

Прошел месяц с домашнего предолимпийского квалификационного турнира, где сборная Казахстана по хоккею сенсационно проиграла команде Польши и завершила борьбу за путевку на Олимпиаду-2022. Споры о том, что привело к такому результату, ведутся до сих пор.

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Источник: РИА "Новости"

Корреспондент Vesti.kz попробовал подробно разобраться в причине поражения команды вместе с первым президентом Казахстанской федерации хоккея Анатолием Злотниковым.

— Многие СМИ разбирали поражение сборной на предолимпийском турнире, разные эксперты называли причины проигрыша в матче с Польшей. Хотелось бы и ваше мнение услышать по этому поводу.

— Я вижу три причины в том, что сборная не смогла одолеть команду Польши. Первая — руководство сборной не оценило возможности слабого соперника. У поляков был сумасшедший повод доказать, что они не хуже лучших команд мира, и они это сделали. Вторая причина — подключение молодых хоккеистов, что было не совсем целесообразно. Третья — настрой команды. Не знаю, как они настраивались и готовились. Но, честно говоря, было больно смотреть на беспомощность наших ребят в матче с Польшей. Вот эти три фактора не позволили им показать весь свой потенциал.

Кстати, хочу сказать, что это второй прокол сборной Казахстана на предолимпийском турнире. Когда поехали в Ригу, тогда тоже отпустили ведущих игроков. Поэтому пусть Федерация хоккея анализирует это и говорит тренеру о том, что у нас уже была такая ошибка. Это не значит, что федерация должна давать какие-то установки. Установка у нас одна — попасть на Олимпиаду. А кто там и как это будет — это уже другой вопрос.

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— Много ведется споров о том, что в сборной почти все легионеры и натурализованные игроки из России. Что думаете об этом?

— Я категорически против такого засилья в сборной игроков из других стран. Хочу сказать, что раньше в Казахстане была хорошая школа вратарей. У нас на одно место было противостояние двух-трех молодых игроков. Мы поставляли вратарей, а потом их начали замещать. Почему замещать? Потому, что посчитали наших слабее тех, кто к нам приезжает из Норвегии, Швеции, России, Канады и так далее. Я думаю, что это было неправильно.

Для того, чтобы усилить какую-то линию, нужно приглашать игроков с других стран. Однако они должны быть хотя бы на полголовы в своем мастерстве выше наших хоккеистов. Не говоря о том, что на голову.

То, что сейчас у нас команды на семьдесят процентов состоят из легионеров, — это не дело. Мы так отбивает охоту не то что у мальчишек, а у родителей, которые за руки приводят их в хоккей. Зачем отдавать его, ждать десять лет, если его место займет какой-нибудь приезжий? Я не против легионеров, но не тогда, когда они занимают большую часть команды. Не я первый, не я последний об этом говорю. Об этом пишут все СМИ. Мы сами видим, во что превратились наши команды. Неудобно говорить такие вещи, но мы без этого не обойдемся: приглашенные игроки получают гражданство натянуто. Это вызывает улыбку.

И у них зарплата в пять-десять раз больше наших ребят. А они этого стоят? Я не возражаю, пусть они получают такую зарплату, но они должны тогда играть на этот уровень. Может быть, по меркам Запада — это не большая сумма. Но по нашим — это большие деньги.

Обратите внимание, а кто тренирует сборную? Эти специалисты не наши, и они не принимают гражданство Казахстана. Потому, что в будущем этот специалист может работать в другой стране. И мы дошли до того, что у нас своих тренеров нет. Вы посмотрите, кто наших детей тренирует? Специалистам по 70 лет, а они до сих пор работают.

При таком мощном президенте федерации можно было из сборной сделать конфетку, а потом создать нормальный чемпионат Казахстана. Это нужно для того, чтобы команды были не только на севере страны, но и в Шымкенте, Таразе.

— Кого бы вы могли отметить из казахстанских тренеров? Кто может из них возглавить сборную?

— Это провокационный вопрос (смеется). Не буду называть имен. Но скажу, что раньше тренер одного из клубов не возглавлял сборную. Такого не было, что, например, почти все игроки «Торпедо» и их тренер в сборной. Это же вызывает отрицательное восприятие у ребят из других команд.

— Как считаете, какую работу над ошибками нужно провести казахстанской Федерации хоккея, чтобы вывести сборную на новый уровень?

— На мой взгляд, федерация допускает не ошибки, а просчеты в отдельных вопросах. Например, желание добиться быстрых результатов. Это и ведет к натурализации игроков других стран. На самом деле там несколько вопросов, которые нужно решать.

Не хочу никого критиковать. Уважаю тех специалистов, которые работают в федерации. Просто нужно знать специфику работы и быть ответственным на своем посту.

— Какие шансы у сборной на майском чемпионате мира?

— Пока воздержусь от прогнозов. Скажу так, что главная задача — это остаться в группе.

Напомним, сборная Казахстана на предолимпийском отборочном турнире в Нур-Султане была фаворитом, но в решающем матче уступила Польше. Команда соперника завоевала путевку в финальную стадию квалификации Олимпиады-2022.

Чемпионат мира в ТОП-дивизионе пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая. Сборная Казахстана сыграет в группе B в Цюрихе. Ее соперниками станут Россия, Финляндия, США, Швейцария, Латвия, Норвегия и Италия. Четыре лучшие из них пройдут в плей-офф. Худшая же вылетит в первый дивизион. Сборная Латвии, как страна — хозяйка ЧМ — 2021, сохранит прописку в элите.

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