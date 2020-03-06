Белорусские хоккеисты узнали расписание квалификационного турнира к Олимпиаде-2022

Сборная Беларуси попав в квалификационную группу D вместе с командами Польши, Словакии и Австрии разыграет с этими дружинами единственную путевку на Игры. Турнир состоится 27—30 августа 2020 года в Братиславе. Еще две путевки разыграют на отборочных стартах в Латвии и Норвегии, которые пройдут в эти же сроки без участия белорусских хоккеистов.

Сборная Беларуси начнет квалификацию 27 августа поединком с поляками (17.15). На следующий день ее ждет матч против австрийцев (17.15), а в заключительный день турнира 30 августа состоится принципиальное противоборство между дружинами Беларуси и Словакии (21.15 по белорусскому времени).