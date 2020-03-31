Нерукопожатный. Как тренер сборной США выбесил Знарка на Олимпиаде

Источник: РИА "Новости"

Олег Знарок — один из самых эпатажных тренеров в истории сборной России. И, кстати, единственный тренер, который завоевал с российской сборной олимпийские золотые медали, хоть и называли её в Пхёнчхане «олимпийскими атлетами».

К слову, на этой же Олимпиаде со Знарком случилась едва ли не самая яркая в его тренерской карьере история. По крайней мере ажиотаж она вызвала небывалый.

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Матч со сборной США ждал практически каждый российский болельщик. Да, американцы, возможно, не так серьёзно отнеслись к той Олимпиаде, но разве это могло смутить команду, которая хотела её выиграть любым способом.

На заключительный матч группового олимпийского турнира россияне вышли, словно на последний бой. И в этом, конечно, большая заслуга тренерского штаба. Олег Знарок и его помощники сумели должным образом настроить хоккеистов, которые в итоге буквально вынесли американцев со счётом 4:0.

Однако, помимо итогового счёта, запомнилась и другая история. Знарок не пожал руку колеге — Тони Гранато. К слову, ещё до старта матча с американцами Федерация хоккея России сделала заявление о полученных из МОК инструкциях. Из-за инфекции, распространившейся в Корее (коронавирусом тогда и не пахло, это была другая зараза), послематчевые рукопожатия спортсменов решили заменить на удары кулачками. Такие меры, с одной стороны, выглядели немного забавно, с другой — здоровье превыше всего. Поэтому к ситуации все отнеслись довольно спокойно.

Хоккей Мужчины 2018 Группа B, 17.02.2018, 15:10 Россия 4 США 0

Но, зная Знарка, можно предположить, что эту инструкцию он мог пропустить мимо ушей. Не просто же так после игры тренер россиян заявил, что рулевой «звёздно-полосатых» Тони Гранато целенаправленно давал указания нападать на лидеров сборной России. В начале встречи досталось Павлу Дацюку, в конце начали провоцировать Илью Ковальчука. Ситуация для хоккея довольно обычная и часто практикуемая. Знарку, по понятным причинам, всё это сильно не понравилось, злость на оппонента, который его выбесил, он явно затаил.

«Старались успокоить ребят. Это Олимпиада. Говорили, чтобы ребята не поддавались на провокации. “Сухарь” Кошечкина очень важен в психологическом плане. Видимо, у американцев было задание налететь в одной из первых смен на Дацюка. Там и на Ковальчука в конце налетели. Специально на лидеров? Да», — заявил Знарок после матча.

«Гранато, наверное, посчитал, что Знарок специально выпускает игроков, чтобы забить ещё больше голов и унизить команду США. Когда я играл, многие тренеры, когда команда выигрывает с большим счётом, оставляют своих лучших игроков на лавке, а в большинстве дают играть ребятам из четвёртого звена, чтобы они вышли и получили удовольствие. Таким образом показывает уважение к сопернику: “Да, ребята, бывают плохие игры, сегодня у вас не получается, и мы не хотим вас унижать и добивать”», — прокомментировал тот эпизод известный вратарь, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов.

В ярости, кстати, был и сам Гранато. В частности, его просто взорвало решение тренерского штаба сборной России выпустить на лёд первую спецбригаду большинства за две минуты до конца третьего периода. В это время малый штраф получил защитник американцев Мэтт Гилрой, а счёт был 4:0 в пользу россиян.

«Взбесило ли меня это? Да», — приводит слова Гранато обозреватель Yahoo Sports Эрик Эйделсон.

Видимо, Гранато подумал, что сборная России хочет учинить его команде тотальный разгром. И, надо заметить, тренер не ошибся, правда, счёта 4:0 российской сборной в итоге хватило.

Но стараться вывести из строя российских лидеров — Ковальчука и Дацюка — в любом случае подло. И обижаться тренерский штаб американцев должен был только на себя. Ведь это он, а не Знарок, не подготовил команду должным образом. Знарок же выполнял свою работу и делал то, за что ему платили деньги.

Кстати, не жать руки тренерам команд-соперниц для Знарка уже тогда было не впервой. Сразу вспомнился матч КХЛ между СКА и московским «Динамо», когда Олег Валерьевич проигнорировал старшего тренера бело-голубых Андрея Скопинцева. Но в той ситуации всё было однозначно: инициатором выступил сам Знарок. На Олимпиаде же могло быть всякое, но, скорее всего, сказались эмоции Гранато.

Павел Панышев