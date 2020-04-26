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00:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рене Фазель — об Играх-2022: Посмотрим, сколько денег потеряет НХЛ и какой будет ситуация в Китае

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о шансах игроков НХЛ сыграть на Олимпийских Играх-2022.

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Источник: Спорт-Экспресс

— До начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, мы наладили очень хороший диалог с НХЛ по поводу возможного участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх. Сейчас мы не знаем, каким будет следующий сезон в НХЛ, каким будет сезон в Европе. Мир сейчас сходит с ума. Сейчас никто не знает, будут ли игроки НХЛ представлены на Олимпиаде. Но я надеюсь, что, как только мы дадим отпор коронавирусу, ситуация в целом поменяется. НХЛ — мощная профессиональная лига, посмотрим, сколько денег потеряют они, какой ситуация будет в Китае. Нынешняя ситуация — возможность объединиться. Думаю, следующей весной мы узнаем, будут ли хоккеисты из НХЛ участвовать в Олимпийских играх, — приводят слова Фазеля «РИА Новости».

Зимние Олимпийские Игры пройдут в китайском Пекине с 4-го по 20-е февраля.

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