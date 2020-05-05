Тhe Hockey News собрал возможный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Пока НХЛ, ИИХФ и МОК не смогли договориться об участии игроков лиги на Играх в Китае.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B.