Тhe Hockey News собрал возможный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Пока НХЛ, ИИХФ и МОК не смогли договориться об участии игроков лиги на Играх в Китае.
Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров.
Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Андрей Свечников.
Кирилл Капризов — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко.
Евгений Дадонов — Никита Гусев — Александр Радулов.
Иван Проворов — Вячеслав Войнов.
Дмитрий Орлов — Никита Зайцев.
Михаил Сергачев — Артем Зуб.
Вратари: Андрей Василевский (основной), Игорь Шестеркин, Илья Самсонов.
В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B.