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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тhe Hockey News собрал возможный состав сборной России на Олимпиаду-2022

Авторитетный североамериканский журнал Тhe Hockey News представил свою версию состава сборной России на Олимпиаду-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Спорт-Экспресс

Пока НХЛ, ИИХФ и МОК не смогли договориться об участии игроков лиги на Играх в Китае.

Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров.

Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Андрей Свечников.

Кирилл Капризов — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко.

Евгений Дадонов — Никита Гусев — Александр Радулов.

Иван Проворов — Вячеслав Войнов.

Дмитрий Орлов — Никита Зайцев.

Михаил Сергачев — Артем Зуб.

Вратари: Андрей Василевский (основной), Игорь Шестеркин, Илья Самсонов.

В олимпийском турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы по четыре сборные в каждой. Сборные России, Чехии и Швейцарии попали в группу B.

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