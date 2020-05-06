Финал олимпийской квалификации по хоккею перенесен на 2021 год
ТАСС, 6 мая. Финальный хоккейный квалификационный турнир на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине среди мужских команд перенесен на август 2021 года
ТАСС, 6 мая. Финальный хоккейный квалификационный турнир на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине среди мужских команд перенесен на август 2021 года
Такое решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло в среду.
Финальный этап квалификации должен был пройти
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России уже гарантировала себе путевку на Игры.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.