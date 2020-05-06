Финал олимпийской квалификации по хоккею перенесен на 2021 год

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято на заседании совета IIHF, которое прошло в среду.

Финальный этап квалификации должен был пройти 27—30 августа 2020 года, теперь игры отборочного турнира запланированы на 26—29 августа 2021 года. В группе D, матчи которой пройдут в Братиславе, сыграют сборные Австрии, Белоруссии, Польши и Словакии, в группе Е (Рига) — команды Венгрии, Италии, Латвии и Франции, в группе F (Норвегия, город не определен) — сборные Дании, Норвегии, Словении и Южной Кореи. Победители каждой группы попадут на Олимпиаду-2022.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России уже гарантировала себе путевку на Игры.