Исторический гол русского хоккеиста Болдина в финале ОИ-92. Его шайба в падении стала золотой для сборной СНГ

В мае 2020-го, когда в мире из-за пандемии короновируса не проводится вообще никаких соревнований, вспоминать 1992 год особенно больно. В том году (в последний раз в истории) состоялось сразу две Олимпиады — зимняя и летняя. Команда из нашей страны и в Альбервилле, и в Барселоне выступала без флага и гимна, на родине ее называли сборной СНГ, а во всем остальном мире «Объединенной командой», в первом случае все закончилось вторым местом в медальном зачете, во втором — безоговорочной победой. Этот текст об одном из главных событий любых зимних Олимпийских игр — хоккейном турнире.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/vxYO_txBYW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/vxYO_txBYW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/vxYO_txBYW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Grigory Khabarov (@habarik)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2014-11-24T05:57:06+00:00">23 Ноя 2014 в 9:57 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной СНГ Виктор Тихонов перед Олимпиадой во Франции столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Это после Калгари-88 болельщики могли мечтать, что на следующих Играх смогут наслаждаться игрой тройки Могильный — Федоров — Буре, но в жизни сбыться этому идеальному сценарию было не суждено. За 4 года в Национальную хоккейную лигу уехало больше 5 десятков наших звезд, а олимпийская пауза в календаре НХЛ не была предусмотрена уже тогда. В итоге, Тихонову пришлось уговаривать многих игроков, чтобы те остались на родине до лета 1992-го.

«После Кубка Канады Тихонов беседовал со многими из тех, кто ещё не уехал в НХЛ, чтобы они остались до Олимпиады-92. Ведь на Кубке Канады и так было достаточно энхаэловцев, которые не могли сыграть в Альбервилле: Фёдоров, Касатонов, Татаринов, Гусаров, Семак… Остались многие: Жамнов, Житник, Дима Миронов, Малахов, Коваленко, Буцаев, Шталенков, Борщевский, я. Человек девять-десять. А потом уже вообще все поехали», — рассказывал спустя годы Виталий Прохоров.

Тихонов решил взять не звездностью состава, а сыгранностью, сформировав тройки форвардов по клубному принципу:

«Спартаковская»: Прохоров — Болдин — Борщевский;

«Армейская»: Коваленко — Буцаев — Давыдов;

«Динамовская»: Ковалев — Жамнов — Петренко;.

ну, а к Быкову и Хомутову, выступавшим за швейцарский «Фрибур», тренер добавил Хмылева из «Крыльев советов».

На групповом этапе сборная СНГ без проблем расправилась с тремя аутсайдерами — французам, швейцарцам и норвежцам наши в общей сложности забросили 24 шайбы, пропустив лишь одну. Между этими легкими победами случилось поражение от Чехословакии (3:4), но оно помогло нашим собраться и завершить предварительный раунд успехом в перестрелке с Канадой (5:4).

«Начало Игр нас несколько расслабило, потому что встречались мы не с самыми сильными соперниками — швейцарцами и норвежцами. Следующая игра с нашими извечными соперниками сборной ЧСФР сложилась для нас неудачно. В общем, проиграли мы её. Тихонов распекал нас за это поражение очень долго, поэтому на следующие матчи мы вышли предельно мобилизованными. Разгромили хозяев турнира французов, затем провели сложный матч с канадцами, выиграв его», — вспоминал Игорь Болдин.

В четвертьфинале и полуфинале Объединенная команда не испытала никаких проблем против США и Финляндии, обыграв их с общим счетом 11:3.

Сборная Тихонова во второй раз вышла в финал, где встретилась с максимально мотивированными канадцами, не выигрывавшими золото Олимпиады 40 лет, с Осло-1952. Состав «Кленовых листьев» на бумаге смотрелся очень серьезно — в нем были и бывшие игроки НХЛ Курт Джайлс, Дейв Ханнан, Дейв Типетт, и воевавший с «Нью-Джерси» из-за нового контракта вратарь Шон Бурк и будущая звезда лучшей лиги мира Эрик Линдрос.

С таким соперником команда СНГ бодалась два периода — а в начале третьего Евгений Давыдов мощно, но не точно приложился по воротам канадцев, шайба отскочила от лицевого борта и отскочила точно на клюшку Вячеславу Буцаеву.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Eti5zlof3HI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Игра с канадцами была тяжёлой. Два первых периода закончились с нулевым счётом, любая ошибка стоила бы победы на турнире, и мы это понимали. Напряжение было невероятным. И тут Слава Буцаев забил гол, который будет сниться канадскому вратарю, по-моему, это был Шон Бурк, в кошмарных снах. Слава бросил с линии ворот, и шайба, попав то ли в щиток, то ли в конёк вратарю, вползла в ближний угол. Это была очень важная шайба, которая позволила нам вздохнуть спокойнее», — Болдин рассказывает о голе Буцаева так, как именно он стал самым важным в недолгой истории сборной СНГ. Но это не так.

После шайбы Буцаева наши схватили три удаления подряд — по 2 минуты получили Жамнов, Баутин и Прохоров, но выстояли в меньшинстве, а уже затем нанесли решающий удар. Прохоров скинул из-за ворот, Брощевский бросил и именно Болдин в падении добил шайбу в ворота. Вот он — единственный золотой гол в истории сборной СНГ, на следующие 26 лет он станет последним золотым олимпийским голом для нашей страны.