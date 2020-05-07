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12:03 (мск), источник: Sport24

Исторический гол русского хоккеиста Болдина в финале ОИ-92. Его шайба в падении стала золотой для сборной СНГ

Первая и единственная победа этой команды.

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В мае 2020-го, когда в мире из-за пандемии короновируса не проводится вообще никаких соревнований, вспоминать 1992 год особенно больно. В том году (в последний раз в истории) состоялось сразу две Олимпиады — зимняя и летняя. Команда из нашей страны и в Альбервилле, и в Барселоне выступала без флага и гимна, на родине ее называли сборной СНГ, а во всем остальном мире «Объединенной командой», в первом случае все закончилось вторым местом в медальном зачете, во втором — безоговорочной победой. Этот текст об одном из главных событий любых зимних Олимпийских игр — хоккейном турнире.

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Главный тренер сборной СНГ Виктор Тихонов перед Олимпиадой во Франции столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Это после Калгари-88 болельщики могли мечтать, что на следующих Играх смогут наслаждаться игрой тройки Могильный — Федоров — Буре, но в жизни сбыться этому идеальному сценарию было не суждено. За 4 года в Национальную хоккейную лигу уехало больше 5 десятков наших звезд, а олимпийская пауза в календаре НХЛ не была предусмотрена уже тогда. В итоге, Тихонову пришлось уговаривать многих игроков, чтобы те остались на родине до лета 1992-го.

«После Кубка Канады Тихонов беседовал со многими из тех, кто ещё не уехал в НХЛ, чтобы они остались до Олимпиады-92. Ведь на Кубке Канады и так было достаточно энхаэловцев, которые не могли сыграть в Альбервилле: Фёдоров, Касатонов, Татаринов, Гусаров, Семак… Остались многие: Жамнов, Житник, Дима Миронов, Малахов, Коваленко, Буцаев, Шталенков, Борщевский, я. Человек девять-десять. А потом уже вообще все поехали», — рассказывал спустя годы Виталий Прохоров.

Тихонов решил взять не звездностью состава, а сыгранностью, сформировав тройки форвардов по клубному принципу:

«Спартаковская»: Прохоров — Болдин — Борщевский;
«Армейская»: Коваленко — Буцаев — Давыдов;
«Динамовская»: Ковалев — Жамнов — Петренко;.

ну, а к Быкову и Хомутову, выступавшим за швейцарский «Фрибур», тренер добавил Хмылева из «Крыльев советов».

На групповом этапе сборная СНГ без проблем расправилась с тремя аутсайдерами — французам, швейцарцам и норвежцам наши в общей сложности забросили 24 шайбы, пропустив лишь одну. Между этими легкими победами случилось поражение от Чехословакии (3:4), но оно помогло нашим собраться и завершить предварительный раунд успехом в перестрелке с Канадой (5:4).

«Начало Игр нас несколько расслабило, потому что встречались мы не с самыми сильными соперниками — швейцарцами и норвежцами. Следующая игра с нашими извечными соперниками сборной ЧСФР сложилась для нас неудачно. В общем, проиграли мы её. Тихонов распекал нас за это поражение очень долго, поэтому на следующие матчи мы вышли предельно мобилизованными. Разгромили хозяев турнира французов, затем провели сложный матч с канадцами, выиграв его», — вспоминал Игорь Болдин.

В четвертьфинале и полуфинале Объединенная команда не испытала никаких проблем против США и Финляндии, обыграв их с общим счетом 11:3.

Сборная Тихонова во второй раз вышла в финал, где встретилась с максимально мотивированными канадцами, не выигрывавшими золото Олимпиады 40 лет, с Осло-1952. Состав «Кленовых листьев» на бумаге смотрелся очень серьезно — в нем были и бывшие игроки НХЛ Курт Джайлс, Дейв Ханнан, Дейв Типетт, и воевавший с «Нью-Джерси» из-за нового контракта вратарь Шон Бурк и будущая звезда лучшей лиги мира Эрик Линдрос.

С таким соперником команда СНГ бодалась два периода — а в начале третьего Евгений Давыдов мощно, но не точно приложился по воротам канадцев, шайба отскочила от лицевого борта и отскочила точно на клюшку Вячеславу Буцаеву.

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«Игра с канадцами была тяжёлой. Два первых периода закончились с нулевым счётом, любая ошибка стоила бы победы на турнире, и мы это понимали. Напряжение было невероятным. И тут Слава Буцаев забил гол, который будет сниться канадскому вратарю, по-моему, это был Шон Бурк, в кошмарных снах. Слава бросил с линии ворот, и шайба, попав то ли в щиток, то ли в конёк вратарю, вползла в ближний угол. Это была очень важная шайба, которая позволила нам вздохнуть спокойнее», — Болдин рассказывает о голе Буцаева так, как именно он стал самым важным в недолгой истории сборной СНГ. Но это не так.

После шайбы Буцаева наши схватили три удаления подряд — по 2 минуты получили Жамнов, Баутин и Прохоров, но выстояли в меньшинстве, а уже затем нанесли решающий удар. Прохоров скинул из-за ворот, Брощевский бросил и именно Болдин в падении добил шайбу в ворота. Вот он — единственный золотой гол в истории сборной СНГ, на следующие 26 лет он станет последним золотым олимпийским голом для нашей страны.

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