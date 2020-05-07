Исторический гол русского хоккеиста Болдина в финале ОИ-92. Его шайба в падении стала золотой для сборной СНГ
Первая и единственная победа этой команды.
Первая и единственная победа этой команды.
В мае 2020-го, когда в мире
Главный тренер сборной СНГ Виктор Тихонов перед Олимпиадой во Франции столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Это после Калгари-88 болельщики могли мечтать, что на следующих Играх смогут наслаждаться игрой тройки Могильный — Федоров — Буре, но в жизни сбыться этому идеальному сценарию было не суждено. За 4 года в Национальную хоккейную лигу уехало больше 5 десятков наших звезд, а олимпийская пауза в календаре НХЛ не была предусмотрена уже тогда. В итоге, Тихонову пришлось уговаривать многих игроков, чтобы те остались на родине до лета 1992-го.
«После Кубка Канады Тихонов беседовал со многими из тех, кто ещё не уехал в НХЛ, чтобы они остались до Олимпиады-92. Ведь на Кубке Канады и так было достаточно энхаэловцев, которые не могли сыграть в Альбервилле: Фёдоров, Касатонов, Татаринов, Гусаров, Семак… Остались многие: Жамнов, Житник, Дима Миронов, Малахов, Коваленко, Буцаев, Шталенков, Борщевский, я. Человек
Тихонов решил взять не звездностью состава, а сыгранностью, сформировав тройки форвардов по клубному принципу:
«Спартаковская»: Прохоров — Болдин — Борщевский;
«Армейская»: Коваленко — Буцаев — Давыдов;
«Динамовская»: Ковалев — Жамнов — Петренко;.
ну, а к Быкову и Хомутову, выступавшим за швейцарский «Фрибур», тренер добавил Хмылева из «Крыльев советов».
На групповом этапе сборная СНГ без проблем расправилась с тремя аутсайдерами — французам, швейцарцам и норвежцам наши в общей сложности забросили 24 шайбы, пропустив лишь одну. Между этими легкими победами случилось поражение от Чехословакии (3:4), но оно помогло нашим собраться и завершить предварительный раунд успехом в перестрелке с Канадой (5:4).
«Начало Игр нас несколько расслабило, потому что встречались мы не с самыми сильными соперниками — швейцарцами и норвежцами. Следующая игра с нашими извечными соперниками сборной ЧСФР сложилась для нас неудачно. В общем, проиграли мы её. Тихонов распекал нас за это поражение очень долго, поэтому на следующие матчи мы вышли предельно мобилизованными. Разгромили хозяев турнира французов, затем провели сложный матч с канадцами, выиграв его», — вспоминал Игорь Болдин.
Сборная Тихонова во второй раз вышла в финал, где встретилась с максимально мотивированными канадцами, не выигрывавшими золото Олимпиады 40 лет, с Осло-1952. Состав «Кленовых листьев» на бумаге смотрелся очень серьезно — в нем были и бывшие игроки НХЛ Курт Джайлс, Дейв Ханнан, Дейв Типетт, и воевавший с «Нью-Джерси»
С таким соперником команда СНГ бодалась два периода — а в начале третьего Евгений Давыдов мощно, но не точно приложился по воротам канадцев, шайба отскочила от лицевого борта и отскочила точно на клюшку Вячеславу Буцаеву.
«Игра с канадцами была тяжёлой. Два первых периода закончились с нулевым счётом, любая ошибка стоила бы победы на турнире, и мы это понимали. Напряжение было невероятным. И тут Слава Буцаев забил гол, который будет сниться канадскому вратарю,
После шайбы Буцаева наши схватили три удаления подряд — по 2 минуты получили Жамнов, Баутин и Прохоров, но выстояли в меньшинстве, а уже затем нанесли решающий удар. Прохоров скинул