Сенсационный гол Копатя на Олимпиаде. Он забил шведам с середины площадки, затащив Белоруссию в полуфинал
Удивительная шайба из
Удивительная шайба из
Сборная Швеции лихо пронеслась по групповому этапу хоккейного турнира Олимпиады в
Такой расклад не оставлял сомнений относительно исхода четвертьфинала Швеция — Белоруссия. Казалось, аутсайдера этой пары ждет очередной разгром и возвращение на родину, скандинавы же должны были спокойно продолжить движение по направлению к медалям. Что говорить, руководители белорусской делегации даже купили билеты на самолет, не веря в проход своей команды. На 4-й минуте игры они убедились в своей дальновидности — «Тре Крунур» заработали большинство, реализовали его и, вроде как, окончательно убили интригу.
Но быстрый гол не сломал команду Владимира Крикунова и, видимо, расслабил шведов. К середине первого периода они уже горели 1:2, отыграться смогли только 20 минут спустя, а в начале третьего игрового отрезка пропустили снова. Скандинавы грубо обрезались в своей зоне, их наказал Андрей Ковалев и
Шведы вскоре отыгрались — вратарь Андрей Мезин был удивительно хорош, совершил за матч 44 сэйва, но остановить Микаэль Нюландер, которому белорусы самостоятельно организовали выход «1 в 0», не смог и он. Играть оставалось 12 с небольшим минут, вероятность овертайме резко возросла, как и значимость любой заброшенной шайбы. Ее автором в итоге стал человек, который по ходу своей карьеры забивал по большим праздникам.
Владимир Копать получил передачу у синей линии своей зоны, продвинулся вперед и решил бросить по воротам шведов сразу, как пересек линию красную. Шайба летела по направлению головы вратаря Томми Сало, кипер неудачно подпрыгнул, хоккейный снаряд выпал ему за спину и залетел в ворота. Шок шведов (до конца матча оставалось чуть больше 2 минут), счастье белорусов, занавес.
Ту победу сборной Белоруссии называют одной из самых сенсационных в истории Олимпийских игр, а гол Копатя — самым курьезным. После матча Сало старался держать удар, его злой гений называл случившееся «чудом».
Томми Сало, вратарь сборной Швеции:
«После этого броска из средней зоны шайба попала мне
Владимир Копать, защитник сборной Белоруссии:
«Это чудо, конечно, но чудо тоже надо заслужить. Еще до начала матча у меня была
Невероятная шайба стала главным событием в карьере Копатя — про поражения белорусов в полуфинале и матче за третье место с общим счетом 3:14 мало кто помнит. Герой Олимпиады в
«Когда в последний раз пересматривал тот голевой эпизод, то понял, почему шайба поменяла траекторию полета. После моего броска она попала в клюшку шведского защитника. Именно