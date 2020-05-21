Сенсационный гол Копатя на Олимпиаде. Он забил шведам с середины площадки, затащив Белоруссию в полуфинал

Сборная Швеции лихо пронеслась по групповому этапу хоккейного турнира Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Три матча, три победы, разница шайб 14−4. Борьбу «Тре Крунур» смогли навязать только чехи, а вот канадцев и немцев они просто не заметили. Совсем иначе сложился предварительный раунд для сборной Белоруссии — команда Владимира Крикунова ожидаемо не смогла ни на что рассчитывать в группе с Россией, США и Финляндией. В итоге, она поупиралась только в противостоянии с нашими, а от двух других соперников получила по 8 шайб.

Такой расклад не оставлял сомнений относительно исхода четвертьфинала Швеция — Белоруссия. Казалось, аутсайдера этой пары ждет очередной разгром и возвращение на родину, скандинавы же должны были спокойно продолжить движение по направлению к медалям. Что говорить, руководители белорусской делегации даже купили билеты на самолет, не веря в проход своей команды. На 4-й минуте игры они убедились в своей дальновидности — «Тре Крунур» заработали большинство, реализовали его и, вроде как, окончательно убили интригу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Zc1pN0GlHEo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но быстрый гол не сломал команду Владимира Крикунова и, видимо, расслабил шведов. К середине первого периода они уже горели 1:2, отыграться смогли только 20 минут спустя, а в начале третьего игрового отрезка пропустили снова. Скандинавы грубо обрезались в своей зоне, их наказал Андрей Ковалев и где-то в этот момент подумалось, что суперсенсация в этот день реально возможна.

Шведы вскоре отыгрались — вратарь Андрей Мезин был удивительно хорош, совершил за матч 44 сэйва, но остановить Микаэль Нюландер, которому белорусы самостоятельно организовали выход «1 в 0», не смог и он. Играть оставалось 12 с небольшим минут, вероятность овертайме резко возросла, как и значимость любой заброшенной шайбы. Ее автором в итоге стал человек, который по ходу своей карьеры забивал по большим праздникам.

Владимир Копать получил передачу у синей линии своей зоны, продвинулся вперед и решил бросить по воротам шведов сразу, как пересек линию красную. Шайба летела по направлению головы вратаря Томми Сало, кипер неудачно подпрыгнул, хоккейный снаряд выпал ему за спину и залетел в ворота. Шок шведов (до конца матча оставалось чуть больше 2 минут), счастье белорусов, занавес.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lVUPjy2gDHQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ту победу сборной Белоруссии называют одной из самых сенсационных в истории Олимпийских игр, а гол Копатя — самым курьезным. После матча Сало старался держать удар, его злой гений называл случившееся «чудом».

Томми Сало, вратарь сборной Швеции:

«После этого броска из средней зоны шайба попала мне куда-то в шею. Я думал, что легко поймаю ее ловушкой, и даже не почувствовал, как она ударилась о мою спину. И, конечно, то, что шайба прискакала в сетку, стало для меня полной неожиданностью».

Владимир Копать, за щитник сборной Белоруссии:

«Это чудо, конечно, но чудо тоже надо заслужить. Еще до начала матча у меня была какая-то внутренняя уверенность, что мы сможем дать бой шведам, особенно если они нас недооценят. Так и вышло».

Невероятная шайба стала главным событием в карьере Копатя — про поражения белорусов в полуфинале и матче за третье место с общим счетом 3:14 мало кто помнит. Герой Олимпиады в Солт-Лейк-Сити пересматривает исторический гол и много лет спустя:

«Когда в последний раз пересматривал тот голевой эпизод, то понял, почему шайба поменяла траекторию полета. После моего броска она попала в клюшку шведского защитника. Именно из-за этого шайба залетела в ворота. Много раз видел гол, но такой нюанс заметил лишь спустя 15 лет».