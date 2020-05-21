Умер олимпийский чемпион 1984 года по хоккею Александр Герасимов

«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», — говорится в сообщении.

Герасимов выступал на позиции крайнего нападающего. В чемпионатах СССР он играл за «Дизелист» из Пензы и московский ЦСКА, проведя в общей сложности 232 матча, в которых забросил 73 шайбы. В составе ЦСКА он стал семикратным чемпионом СССР.

В составе сборной СССР Герасимов стал победителем Олимпийских игр 1984 года, которые проходили в Сараево. В семи матчах турнира он дважды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи.