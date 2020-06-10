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21:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил аннулирование результата женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи, сообщается на сайте МОК.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерина Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Также были аннулированы результаты женской сборной России на Олимпиаде в Сочи, где команда заняла шестое место. Позднее решение МОК о дисквалификации хоккеисток было обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). В январе 2018 года CAS принял решение полностью оправдать Лебедеву, Пашкевич, Бурину, Щукину и Смоленцеву. Апелляции Скибы, Шибановой и Дюбанок были удовлетворены частично.

Таким образом, распределение мест в женском хоккейной турнире Игр в Сочи выглядит так: 1. Канада, 2. США, 3. Швейцария, 4. Швеция, 5. Финляндия, 6, Германия, 7. Япония.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также исполком МОК утвердил, что китаянки Цеян Шэньцзе и Лю Хун стали серебряным и бронзовым призерами Игр-2012 в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 км после дисквалификации россиянки Ольги Каниськиной, которая изначально была второй. Золото в этом виде программы завоевала россиянка Елена Лашманова.

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