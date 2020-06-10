МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх российских хоккеисток: Инну Дюбанок, Екатерину Лебедеву, Екатерина Пашкевич, Анну Шибанову, Екатерину Смоленцеву, Галину Скибу, Татьяну Бурину и Анну Щукину. Также были аннулированы результаты женской сборной России на Олимпиаде в Сочи, где команда заняла шестое место. Позднее решение МОК о дисквалификации хоккеисток было обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). В январе 2018 года CAS принял решение полностью оправдать Лебедеву, Пашкевич, Бурину, Щукину и Смоленцеву. Апелляции Скибы, Шибановой и Дюбанок были удовлетворены частично.