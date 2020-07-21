Легендарный гол советского хоккеиста Могильного. За год до побега в США он в последний раз забил за сборную СССР
И получил пощечину от Виктора Тихонова.
И получил пощечину от Виктора Тихонова.
«Мне страшно себе представить, что было бы, если б я этого не сделал! Нет, по советским меркам, у меня все было нормально. Но мне хотелось большего. Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало.
Александр Могильный не любит давать интервью, а вспоминать в них о своем побеге в Америку, кажется, не любит особенно. Вряд ли
Совсем другое дело — Олимпийские игры-1988 в Калгари. 19-летний нападающий на первой для себя Олимпиаде сыграл 6 матчей, набрал 5 очков и помог сборной СССР взять очередное золото. Первый из трех голов Могильного на том турнире пришелся на проходной матч против сборной Норвегии, но уже вторая шайба получилась куда более важной. В третьем периоде встречи финального раунда с Канадой он сделал счет 3:0, окончательно добив хозяев турнира.
И
Два удивительных факта. По ходу той игры Виктор Тихонов на скамейке запасных отвесил автору единственного гола сборной СССР пощечину. А после матча шведы стали обвинять советских и финских хоккеистов в сговоре — на последних минутах команда Суоми вырвала победу и завоевала серебро. Ее наставник Пентти Матикайнен все подозрения отрицал:
«Обратите внимание на концовку матча. Тихонов в заключительные три минуты выпускал на лед лучших игроков, свою лучшую пятерку: Макаров — Ларионов — Крутов; Фетисов — Касатонов Я поздравляю сборную Финляндии с прекрасной победой. Ваша команда была сильной и решительной».
Но Могильного эти разговоры вряд ли волновали — больше его беспокоило материальное положение, которое у молодой хоккейной звезды СССР в конце 80-х было не самым хорошим:
«200 рублей, может, и получал. Ну и что? Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями? Некоторые медали, конечно, сохранились. Олимпийская точно есть — дома, в Америке. Награды лежали у родителей, поэтому и сохранились. Позже привезли».