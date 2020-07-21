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09:32 (мск), источник: Sport24

Легендарный гол советского хоккеиста Могильного. За год до побега в США он в последний раз забил за сборную СССР

И получил пощечину от Виктора Тихонова.

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«Мне страшно себе представить, что было бы, если б я этого не сделал! Нет, по советским меркам, у меня все было нормально. Но мне хотелось большего. Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало.

Кто-то говорил, что я, уезжая, «сжигал мосты» — и от этого мне особенно смешно. Потому что я уезжал из Москвы нищим человеком. Ладно, был бы олигарх — наворовал денег и свалил. Но у меня-то все иначе. Я был натуральный нищий!

Александр Могильный не любит давать интервью, а вспоминать в них о своем побеге в Америку, кажется, не любит особенно. Вряд ли какие-то теплые чувства вызывает у него и чемпионат мира 1989 года в Швеции, после которого он и решился на исторический поступок. Вероятно, весь турнир мысли форварда были заняты ожидавшей его детективной историей, если так, то именно этим и можно объяснить его плохую статистику — 10 матчей, 0 голов.

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Совсем другое дело — Олимпийские игры-1988 в Калгари. 19-летний нападающий на первой для себя Олимпиаде сыграл 6 матчей, набрал 5 очков и помог сборной СССР взять очередное золото. Первый из трех голов Могильного на том турнире пришелся на проходной матч против сборной Норвегии, но уже вторая шайба получилась куда более важной. В третьем периоде встречи финального раунда с Канадой он сделал счет 3:0, окончательно добив хозяев турнира.

И все-таки отдельно стоит вспомнить последний гол Могильного в Калгари. Прежде всего потому, что для Александра он стал последним в составе сборной СССР. Случилась эта шайба в заключительной игре против финнов, которая для команды Виктора Тихонова не имела никакого турнирного значения — золото она уже завоевала. Тем не менее, советские хоккеисты провели очень достойный матч, а после точного броска Могильного в третьей двадцатиминутке были очень близки к тому, чтобы избежать поражения. Нападающий прошил вратаря Юкку Тамми с очень острого угла и в тот момент на планете Земля вряд ли нашелся бы человек, который предположил бы, что талантливый форвард больше никогда не забьет за национальную команду Советского Союза.

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Два удивительных факта. По ходу той игры Виктор Тихонов на скамейке запасных отвесил автору единственного гола сборной СССР пощечину. А после матча шведы стали обвинять советских и финских хоккеистов в сговоре — на последних минутах команда Суоми вырвала победу и завоевала серебро. Ее наставник Пентти Матикайнен все подозрения отрицал:

«Обратите внимание на концовку матча. Тихонов в заключительные три минуты выпускал на лед лучших игроков, свою лучшую пятерку: Макаров — Ларионов — Крутов; Фетисов — Касатонов Я поздравляю сборную Финляндии с прекрасной победой. Ваша команда была сильной и решительной».

Но Могильного эти разговоры вряд ли волновали — больше его беспокоило материальное положение, которое у молодой хоккейной звезды СССР в конце 80-х было не самым хорошим:

«200 рублей, может, и получал. Ну и что? Я был олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трехкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? И эти грамоты с медалями? Некоторые медали, конечно, сохранились. Олимпийская точно есть — дома, в Америке. Награды лежали у родителей, поэтому и сохранились. Позже привезли».

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