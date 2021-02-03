Генеральный менеджер «Сент-Луиса» займет аналогичную должность в сборной Канады на ОИ-2022

Должность заместителя генерального менеджера займет генменеджер «Эдмонтона» Кен Холланд, помощниками Армстронга станут генеральный менеджер «Каролины» Рон Фрэнсис, член специального департамента «Флориды» по работе с вратарями Роберто Луонго и генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини. В сообщении отмечается, что данная группа управленцев соберет состав сборной Канады на Олимпиаду, если там будет позволено участвовать игрокам НХЛ.

Армстронг работает в «Сент-Луисе» с 2008 года, в 2010 году он стал генеральным менеджером клуба. Под его руководством «Сент-Луис», в котором выступают российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Стэнли.

11 июля НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом и Международной федерацией хоккея.