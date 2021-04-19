Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов

В 1954 году Шувалов принял участие в первом чемпионате мира по хоккею для сборной СССР и стал победителем турнира.

«Выражаем соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал его и работал с первопроходцем отечественного хоккея», — говорится в сообщении.

В качестве игрока Шувалов выступал за «Дзержинец», ВВС МВО, ЦСКА и СКВО. В 1956 году он стал победителем Олимпийских игр в Кортина-д'Ампеццо, на которых впервые участвовали советские спортсмены. Шувалов является двукратным чемпионом мира (1954, 1956), трехкратным чемпионом Европы (1954, 1955, 1956), а также пятикратным чемпионом СССР (1951, 1952, 1953, 1955, 1956).