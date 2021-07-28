Главный тренер «Питтсбурга» возглавит сборную США по хоккею на Олимпиаде-2022

Салливану 53 года, с 2015 года американский специалист возглавляет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург», с которым дважды подряд выиграл Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах. Ранее Салливан возглавлял «Бостон» и был ассистентом главного тренера в «Тампе», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувере». Салливан был тренером-ассистентом в сборной США на Олимпийских играх 2006 года, тогда американцы дошли до четвертьфинала.

Сборная США по хоккею дважды становилась олимпийским чемпионом — в 1960 и 1980 годах. Восемь раз американцы занимали второе место на олимпийских турнирах, один раз сборная США становилась бронзовым призером.