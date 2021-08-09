Главный тренер «Тампы» Купер возглавит сборную Канады по хоккею на Олимпиаде

В штабе Купера будут работать главный тренер «Вегаса» Питер Дебур, наставник «Бостона» Брюс Кэссиди и главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц.

Куперу 53 года, он возглавляет «Тампу» с 2013 года. За это время он привел клуб к двум победам в Кубке Стэнли (2020, 2021).

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На олимпийском турнире 2022 года сыграют 12 национальных сборных. Восемь команд квалифицировались по рейтингу, это сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, Чехии, США, Германии и Швейцарии. Сборная Китая примет участие на правах страны-хозяйки. Еще три команды определятся по результатам квалификационных турниров. На Играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане игроки НХЛ участия не принимали.

Сборная Канады девять раз побеждала на Олимпийских играх, последняя победа была одержана в 2014 году в Сочи.