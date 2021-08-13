НХЛ только кормит нас завтраками. Неужели Овечкин и Ко пропустят Олимпиаду?

Несомненно, Олимпиада в Токио была супер увлекательной и даже скандальной, от чего не стала менее интересной. Однако при всем уважении к летним Играм в плане спортивных состязаний «зимники» все же котируются выше. Это факт, который даже не требует рассуждений и объяснений. И вот, когда Игры в Японии завершились, мы, вспоминая ее самые яркие моменты и подводя итоги, уже предвкушаем возвращение в Азию.

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Только представьте, какие баталии нас ждут, например, в биатлоне, лыжных гонках и фигурном катании. И это далеко не все, ведь есть же еще и хоккей! Лучшая игра в мире с клюшкой и шайбой является сейчас главным предметом обсуждения, а на повестке стоит все тот же вопрос, который может ударить по привлекательности хоккейного турнира: «Прибудут ли в столицу Китая игроки из НХЛ?».

Опыт Пхенчхана-2018 показал, что хоккей без представителей главной лиги планеты никому не нужен. Даже немалая часть болельщиков из России, несмотря на историческую победу своей команды, считает, что олимпийский хоккейный турнир без участия НХЛ ничем не лучше условного Евротура. И вот, МОК совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) вроде как нашли общий язык с Гэри Беттмэном, но договоренности стороны все еще не достигли.

Столь долгожданное объявление анонсировали еще на середину/конец июля, но затем отложили его на конец токийской Олимпиады, а по ее завершении и вовсе назначили дедлайн на последние дни августа/начало сентября. При этом все действия говорят о том, что игроки из НХЛ все же выступят на олимпийском турнире. Шведы, например, уже запланировали специальный тренировочный лагерь как раз с задействованием представителей Национальной хоккейной лиги, канадцы на пост главного тренера назначили лучшего специалиста последних лет Джона Купера из «Тампы», а американцы поступили тем же образом, пригласив на аналогичную должность своей национальной команды Майка Салливана из «Питтсбурга». Даже лига составила график на сезон с учетом участия в Олимпиаде: 12 октября «Тампа» с «Питтсбургом» и «Сиэтл» с «Вегасом» очными встречами откроют чемпионат, и после 2 февраля «регулярка» встанет на паузу.

Но без утвердительного объявления Беттмэна о достижении договоренности с МОК и IIHF все перечисленное не имеет никакого смысла, ведь тот же календарь можно будет без проблем переформировать, забыв о Пекине.

«Переговоры продолжаются. Если профсоюз игроков и Международная федерация хоккея договорятся о решении всех вопросов, в том числе страховке хоккеистов по COVID-19, как было оговорено в коллективном трудовом соглашении, тогда в календаре предусмотрена пауза между 7 и 22 февраля. Если условия пандемии COVID-19 ухудшатся или здоровью и безопасности игроков будет что-то угрожать, то НХЛ и профсоюз игроков откажутся от участия в Играх. Если игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх — 2022, то регулярный сезон возобновится 23 февраля. Если, по какой-либо причине, хоккеисты не будут играть на Олимпиаде, НХЛ опубликует измененное расписание регулярного сезона», — говорится в заявлении лиги.

В сложившейся ситуации больше всех страдают хоккеисты, от которых не зависит ничего. Большинство из них желает выступить на Олимпиаде, но их судьбы находятся в руках менеджеров. Как это часто бывает, все сводится к деньгам. Их Беттмэн считать умеет, равно как и многие руководители клубов НХЛ, а потому отпускать своих игроков в Пекин без внушительной финансовой выгоды им, извините за тавтологию, не выгодно.

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В первую очередь руководства НХЛ и клубов лиги беспокоятся за состояние здоровья своих спортсменов (особенно звездных) в период пандемии коронавируса. Да, сейчас в Китае — в стране, где родился COVID-19 — при суровых карантинных условиях количество новых заражений минимально. Но ведь и в Японии до начала Игр-2020 случаи заболевания исчислялись единицами, а в период Олимпиады возросли в несколько раз и побили все антирекорды. Гэри Беттмэн желает получить от МОК и IIHF максимальную страховку на случай заболевания ковидом игрока из НХЛ. Причем не простую страховку, а на несколько десятков тысяч долларов!

Более того, по информации инсайдера Ларри Брукса, заболевший в Пекине хоккеист из НХЛ рискует пропустить и матчи лиги после Олимпиады, за что ему не будет выплачена зарплата. В НХЛ считают, что эти потери также должны покрыть МОК и IIHF. Аппетиты Беттмэна и его сторонников понятны, вот только Томас Бах пока что не готов запланировать такие расходы.

Еще одним камнем преткновения остается вопрос о расширении телевизионных прав и, соответственно, выручки с продажи трансляций. У НХЛ сейчас активно соглашение с ESPN, у МОК — с каналом NBC, который когда-то сотрудничал с Национальной хоккейной лигой. Беттмэн ждет для своей лиги выгоды и в этом вопросе, но все пока остается на стадии сложных переговоров.