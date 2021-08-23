Вудкрофт объявил окончательный состав сборной Беларуси на квалификацию к ОИ-2022

В состав попали 25 хоккеистов — 3 вратаря, 9 защитников и 13 нападающих.

Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков (оба — «Динамо» Мн, КХЛ), Дэнни Тэйлор (без клуба);.

Защитники: Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Кирилл Готовец («Авангард», КХЛ), Владислав Ерёменко, Сергей Сапего (оба — «Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Колячонок («Аризона», НХЛ), Дмитрий Коробов («Спартак», КХЛ), Евгений Лисовец («Салават Юлаев», КХЛ), Илья Соловьев («Калгари», НХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», КХЛ);.

Нападающие: Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Артём Демков, Александр Павлович, Илья Усов (все — «Динамо» Мн, КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре (оба — «Авангард», КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев», КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», КХЛ), Алексей Протас («Вашингтон», НХЛ), Андрей Стась («Трактор», КХЛ), Егор Шарангович («Нью-Джерси», НХЛ).

Турнир пройдет с 26 по 29 августа в Братиславе. Соперниками нашей сборной за путевку на Олимпиаду-2022 станут Словакия, Австрия и Польша.

В окончательную заявку сборной Беларуси не попали восемь хоккеистов, которые присутствовали в тренинг-кэмпе.