Третьяк: Федерация хоккея России по-прежнему готовит два состава на Олимпиаду в Пекине

Ранее канал «Матч ТВ» сообщил о том, что есть договоренность об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде. При этом глава штаба сборной России Роман Ротенберг неоднократно подчеркивал, что есть как «план А», так и «план Б», как это было перед Играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Пока ничего неизвестно, ждут решения по договоренности о том, кто будет оплачивать страховки, а там сумма должна быть немалой. Сколько люди могут болеть коронавирусом и сколько это будет стоить, никто не знает, поэтому это очень серьезный вопрос, — сказал Третьяк. — У НХЛ два варианта, это очень сложно для национальных федераций, у них свой календарь. Если в Китае будут проблемы с коронавирусом, то лига может и за неделю до начала турнира отказаться от него, поэтому мы будем готовить две команды».