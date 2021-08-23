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21:11 (мск), источник: ТАСС

Третьяк: Федерация хоккея России по-прежнему готовит два состава на Олимпиаду в Пекине

Президент ФХР считает, что если в Китае будут проблемы с коронавирусом, то Национальная хоккейная лига может отказаться отпускать игроков на Игры за неделю до начала олимпийского турнира.

Россия
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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) по-прежнему держит в уме подготовку двух составов национальной команды на олимпийский турнир в Пекин. Об этом ТАСС сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Ранее канал «Матч ТВ» сообщил о том, что есть договоренность об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде. При этом глава штаба сборной России Роман Ротенберг неоднократно подчеркивал, что есть как «план А», так и «план Б», как это было перед Играми 2018 года в Пхёнчхане.

«Пока ничего неизвестно, ждут решения по договоренности о том, кто будет оплачивать страховки, а там сумма должна быть немалой. Сколько люди могут болеть коронавирусом и сколько это будет стоить, никто не знает, поэтому это очень серьезный вопрос, — сказал Третьяк. — У НХЛ два варианта, это очень сложно для национальных федераций, у них свой календарь. Если в Китае будут проблемы с коронавирусом, то лига может и за неделю до начала турнира отказаться от него, поэтому мы будем готовить две команды».

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане проходила без игроков НХЛ, победителем хоккейного турнира стала сборная России. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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