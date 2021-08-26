Сборная Беларуси уступила Польше в первом туре отборочных матчей к ОИ-2022

Напомним, сборная Беларуси последний раз принимала участие в Олимпийских играх в 2010 году, заняв 3-е место в группе и в квалификации плей-офф уступив Швейцарии (2:3). Также белорусская команда выступала на Играх 1998 и 2002 годов.