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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Беларуси уступила Польше в первом туре отборочных матчей к ОИ-2022

Сборная Беларуси уступила команде Польши в первом туре отборочных матчей к Олимпийским играм 2022 года со счётом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Беларусь
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Источник: Reuters

Единственную шайбу во встрече на 55-й минуте забросил нападающий Флип Комороский. Автором голевой передачи выступил форвард Алян Лищарчик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сборная Беларуси последний раз принимала участие в Олимпийских играх в 2010 году, заняв 3-е место в группе и в квалификации плей-офф уступив Швейцарии (2:3). Также белорусская команда выступала на Играх 1998 и 2002 годов.

Во втором матче группы, который состоится сегодня, сборная Австрии сыграет с командой Словакии. Начало матча — в 20:15.

Следующий матч сборная Беларуси проведёт завтра, 27 августа, с командой Австрии. Начало — в 16:15. Польша сыграет с командой Словакии в 20:15.

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