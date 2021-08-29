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7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
22:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Определены все участники Олимпийских игр 2022 года по хоккею

Сегодня, 29 августа, завершился финальный отборочный этап на Олимпийские игры 2022 года.

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Источник: AFP 2021
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Победителем группы А, матчи которой проходили в Братиславе, стала сборная Словакии, набравшая в группе 9 очков. По 3 балла в этой группе набрали Беларусь, Австрия и Польша. Таким образом, словаки сыграют на Играх-2022.

Из группы В, игры которой прошли в Риге, на Олимпиаду отправляется команда Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша сумели одержать 3 победы и опередить сборные Франции, Венгрии и Италии.

В группе С первое место заняла Дания, сумевшая попасть на Олимпийские игры впервые в истории. Датчане опередили Норвегию, Словению и Южную Корею.

Таким образом, на олимпийском хоккейном турнире сыграют следующие сборные:

1. Канада
2. Россия
3. Швеция
4. Финляндия
5. США
6. Чехия
7. Германия
8. Швейцария
9. Китай
10. Словакия
11. Дания
12. Латвия

Напомним, Олимпиада пройдёт с 4-го по 20 февраля в Пекине (Китай).

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