Определены все участники Олимпийских игр 2022 года по хоккею

Победителем группы А, матчи которой проходили в Братиславе, стала сборная Словакии, набравшая в группе 9 очков. По 3 балла в этой группе набрали Беларусь, Австрия и Польша. Таким образом, словаки сыграют на Играх-2022.

Из группы В, игры которой прошли в Риге, на Олимпиаду отправляется команда Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша сумели одержать 3 победы и опередить сборные Франции, Венгрии и Италии.

В группе С первое место заняла Дания, сумевшая попасть на Олимпийские игры впервые в истории. Датчане опередили Норвегию, Словению и Южную Корею.