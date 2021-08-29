Определены все участники Олимпийских игр 2022 года по хоккею
Сегодня, 29 августа, завершился финальный отборочный этап на Олимпийские игры 2022 года.
Сегодня, 29 августа, завершился финальный отборочный этап на Олимпийские игры 2022 года.
Победителем группы А, матчи которой проходили в Братиславе, стала сборная Словакии, набравшая в группе 9 очков. По 3 балла в этой группе набрали Беларусь, Австрия и Польша. Таким образом, словаки сыграют на Играх-2022.
Из группы В, игры которой прошли в Риге, на Олимпиаду отправляется команда Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша сумели одержать 3 победы и опередить сборные Франции, Венгрии и Италии.
В группе С первое место заняла Дания, сумевшая попасть на Олимпийские игры впервые в истории. Датчане опередили Норвегию, Словению и Южную Корею.
Таким образом, на олимпийском хоккейном турнире сыграют следующие сборные:
1. Канада
2. Россия
3. Швеция
4. Финляндия
5. США
6. Чехия
7. Германия
8. Швейцария
9. Китай
10. Словакия
11. Дания
12. Латвия
Напомним, Олимпиада пройдёт с 4-го по 20 февраля в Пекине (Китай).