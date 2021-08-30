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12:00 (мск), источник: Прессбол

Крэйг Вудкрофт: развитие хоккея в Беларуси идет в правильном направлении

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт дал комментарий по итогам завершения финального турнира олимпийской квалификации. В решающем матче за путевку на Олимпиаду в Пекин сборная Словакии нанесла поражение команде Беларуси со счетом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

Белорусская команда не может попасть на Олимпийские игры уже 12 лет.

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— Сейчас мы, конечно, разочарованы результатом. Немного не хватило нам, и это огорчает.

— Чем можете объяснить сегодняшнее поражение? Возможно, вы сняли вратаря слишком рано?

— Во время последней коммерческой паузы на скамейке мы сказали, что, если будем владеть шайбой, то снимем вратаря даже за две с половиной минуты до окончания матча. Таков был наш изначальный план. Но, к сожалению, мы проиграли борьбу и получили шайбу в пустые ворота.

— Какой момент стал ключевым в матче? И насколько все карты спутало пятиминутное удаление Сергея Сапего?

— Потеря Сергея сильно сказалась на игре команды. Удаление стало следствием недисциплинированной игры и поставило нас в неудобное положение на старте матча, ребята занервничали. Но винить кого-то я не хочу, каждый хоккеист старался минимизировать последствия удаления. Мы ожидали, что словаки начнут с большим напором, но ребята старались блокировать броски, сохранить для нас шансы изменить ситуацию, в которой мы оказались.

— Пять лет назад вы входили в штаб Дэйва Льюса на олимпийской квалификации в Минске, сейчас, к сожалению, вновь не пробились на Олимпиаду. По-вашему, за эти пять лет белорусский хоккей сделал шаг вперед? Возможно, мы продолжим прогрессировать и попадем на Олимпиаду в 2026 году?

— Я не буду врать, снова проиграть очень тяжело и обидно, учитывая, какой объем проделали и игроки, и персонал, и менеджмент команды для того, чтобы достичь другого результата на этом турнире. Такие краткосрочные соревнования не признают никаких мелочей.

Возвращаясь назад, я бы хотел отметить свое восхищение всеми игроками, тем, каким коллективом они себя проявили, тем, как они показали свои лучшие качества, как заряжали команду опытные игроки. А молодежь, которая не имеет такого опыта выступлений за сборную, им вторила, тянулась за ними. Безусловно, этой сборной есть, чем гордиться. Однозначно, белорусский хоккей за последнее время стал лучше. По-моему, развитие хоккея в стране идет в правильном направлении, и вариантов дальнейшего роста не так много — идти вперед. Хочу повторить, что сегодня, стоя на тренерском мостике, я гордился каждым из игроков, тем, как они боролись в этом матче.

— Перед началом турнира вы говорили, что сборная Беларуси будет играть в современный, атакующий хоккей. Однако, по сути это случилось только во втором периоде матча с австрийцами. Как думаете, почему?

— Отчасти я с вами соглашусь, мы демонстрировали атакующий и современный хоккей. В матче с поляками мы много бросали, но перевести броски в заброшенные шайбы не получилось. Сегодня мы также атаковали. Но матч был действительно сложным, догонялки. Перед стартом олимпийской квалификации вы отцепили Андрея Белевича и Дмитрия Знахаренко. Турнир закончен, если бы получилось повернуть время назад, поменяли бы это решение? Нет, я бы ничего не менял, — слова передает пресс-служба ФХБ.

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