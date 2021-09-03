Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года

Соглашение допускает возможность отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

«Я знаю, что могу говорить от имени любителей хоккея во всем мире, мы приветствуем решение вернуть лучший хоккей на Олимпиаду. У нас было много конструктивных дискуссий, для того, чтобы это произошло в установленные сроки, была проделана кропотливая работа», — отметил глава IIHF Рене Фазель.

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«Мы понимаем, как страстно игроки НХЛ относятся к выступлениям за свои страны. Мы очень рады, что нам удалось заключить соглашения, которые позволят возобновить лучшие по качеству соревнования на олимпийской арене», — отметил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.