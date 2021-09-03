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18:10 (мск), источник: ТАСС

Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года

ТАСС, 3 сентября. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разрешило игрокам принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Соглашение допускает возможность отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

«Я знаю, что могу говорить от имени любителей хоккея во всем мире, мы приветствуем решение вернуть лучший хоккей на Олимпиаду. У нас было много конструктивных дискуссий, для того, чтобы это произошло в установленные сроки, была проделана кропотливая работа», — отметил глава IIHF Рене Фазель.

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«Мы понимаем, как страстно игроки НХЛ относятся к выступлениям за свои страны. Мы очень рады, что нам удалось заключить соглашения, которые позволят возобновить лучшие по качеству соревнования на олимпийской арене», — отметил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

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