Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Металлург Мг
25
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Сибирь
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
15
Хоккей. КХЛ
4.09
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
4.09
Ак Барс
Куньлунь
Все события
Фоторепортажи
30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная России продолжит готовить два состава на Олимпиаду в Пекине, заявил РИА Новости президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Россия
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

НХЛ в пятницу объявила об участии своих игроков в Олимпиаде 2022 года, однако лига оставляет за собой право отозвать это решение, если ситуация с с коронавирусом изменится в худшую сторону.

«Мы рады такому решению НХЛ. Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира. Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьезным вызовом. И мы полностью готовы к нему. Вместе с тем, учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в играх: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года», — сказал Третьяк, слова которого агентству приводит пресс-служба ФХР.

Олимпиада 2018 года в южнокорейском Пхенчхане прошла без участия игроков из НХЛ и завершилась победой сборной России.

Читайте также
 Роман с Михалковым, болезнь и суицид: драма известной красавицы- теннисистки
Красота или пошлость? Самые сексуальные костюмы фигуристок
Возрастное ограничение 18+
Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года
РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов
Биатлониста Матвея Елисеева выгнали из группы Каминского
США обошли Россию в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио
Гендиректор ЦСКА объяснил продажу футболистов в «Локомотив»
Матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» пройдет в Лондоне
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь