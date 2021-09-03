Третьяк рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Пекине

НХЛ в пятницу объявила об участии своих игроков в Олимпиаде 2022 года, однако лига оставляет за собой право отозвать это решение, если ситуация с с коронавирусом изменится в худшую сторону.

«Мы рады такому решению НХЛ. Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира. Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьезным вызовом. И мы полностью готовы к нему. Вместе с тем, учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной для участия в играх: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года», — сказал Третьяк, слова которого агентству приводит пресс-служба ФХР.