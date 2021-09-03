Быков: Вызывает гнев, как НХЛ относится к хоккейному сообществу. Везде ставят свои условия
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине.
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине.
"Насколько это правильное решение, надо спрашивать у тех, кто работает в НХЛ. Я буду очень рад, если все игроки из Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх, иначе это просто будет несправедливо по отношению к тем хоккеистам, которые представляют свои страны, и вообще ко всему хоккейному сообществу.
Я читал, что НХЛ вплоть за месяц до начала Олимпиады может изменить решение. Они везде ставят свои условия, все хоккейное сообщество должно идти им навстречу. Я не очень с уважением отношусь к этой организации, хоть там и играют лучшие хоккеисты мира. Но то, как они относятся ко всему хоккейному сообществу, у меня вызывает даже гнев.
Качество и зрелищность Олимпиады от этого в
Олимпиада подразумевает под собой праздник для лучших спортсменов, поэтому было бы здорово, если бы хоккеисты