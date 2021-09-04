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14:43 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский турнир в Пекине будут обслуживать арбитры из НХЛ и международной федерации

Сборная России на групповой стадии соревнований сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи олимпийского турнира в Пекине обслужат как арбитры из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так и из Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в IIHF.

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В пятницу было объявлено, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде, однако в случае ухудшения ситуации с коронавирусом лига и профсоюз игроков имеют право аннулировать соглашение. Также сообщалось, что в разосланном игрокам и агентам письме от профсоюза говорилось о работе на матчах Олимпиады исключительно арбитров НХЛ.

«На Олимпиаде половина арбитров будет работать из НХЛ и IIHF, как и было на Играх в Сочи. Пока не было никаких назначений и нет информации, сколько арбитров будет из Континентальной хоккейной лиги», — рассказали в федерации.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповой стадии сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

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