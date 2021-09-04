Олимпийский турнир в Пекине будут обслуживать арбитры из НХЛ и международной федерации

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи олимпийского турнира в Пекине обслужат как арбитры из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так и из Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом ТАСС сообщили в IIHF.

В пятницу было объявлено, что игроки НХЛ выступят на Олимпиаде, однако в случае ухудшения ситуации с коронавирусом лига и профсоюз игроков имеют право аннулировать соглашение. Также сообщалось, что в разосланном игрокам и агентам письме от профсоюза говорилось о работе на матчах Олимпиады исключительно арбитров НХЛ.

«На Олимпиаде половина арбитров будет работать из НХЛ и IIHF, как и было на Играх в Сочи. Пока не было никаких назначений и нет информации, сколько арбитров будет из Континентальной хоккейной лиги», — рассказали в федерации.