Овечкин об Олимпиаде-2022: Надеюсь, у нас получится войти в историю. Похоже, это мой последний шанс
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине.
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«Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль.
Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим.
Похоже, это мой последний шанс, а значит нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее», — сказал Овечкин.