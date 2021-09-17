Овечкин об Олимпиаде-2022: Надеюсь, у нас получится войти в историю. Похоже, это мой последний шанс

«Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль.



Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим.



Похоже, это мой последний шанс, а значит нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее», — сказал Овечкин.