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19:05 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин об Олимпиаде-2022: Надеюсь, у нас получится войти в историю. Похоже, это мой последний шанс

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине.

Вашингтон
Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад. Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль.

Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим.

Похоже, это мой последний шанс, а значит нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее», — сказал Овечкин.

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