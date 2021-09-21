Текущие события
Хоккей. КХЛ
21.09
Динамо М
Динамо Р
41
Хоккей. КХЛ
21.09
СКА
Амур
51
Хоккей. КХЛ
21.09
Спартак
Авангард
04
Хоккей. КХЛ
21.09
Северсталь
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
21.09
Барыс
ЦСКА
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
21 сентября, источник: Sport24

«Наверное, зрителей не будет на трибунах». Третьяк рассказал об ограничениях на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о ковидных ограничениях, которые будут действовать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Сегодня на совете говорилось, что Олимпийские игры — 2022 будут очень приближенными к Играм в Токио. Они будут очень сложными, потому что будет много ограничений. Вы знаете, что игроки НХЛ обычно приезжают с женами, но здесь это будет запрещено практически. И мало гостей будет.

Наверное, и зрителей не будет на трибунах, поэтому очень сложными для хоккеистов будут эти Игры. Потому что все привыкли играть с болельщиками, тем более на Олимпиаде. Игроки должны готовиться к этому, потому что пандемия никуда не ушла.

Мы надеемся, что они будут соблюдать противоковидные правила и что мы получим хороший турнир», — передает слова Третьяка корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.

 «Проснувшись ночью, услышала: «****!» Ведущая «Матч ТВ» раскрыла новые подробности унизительного свидания в тюрьме
Русской спортсменке предложили встречаться за деньги: «Ты очень красивая девушка. Прошу, пойми меня правильно»
Заболотный стал главным героем дерби и снял «проклятие Федуна»
ФИФА наказала Венгрию матчем без зрителей за расизм фанатов
Мнение: Витория — самый никчемный тренер «Спартака»
Cкандал в российском гандболе: сборная продавала матчи и Родину
Карпин о Дзюбе: Если посчитаем, что поможет — конечно, вызовем
Гандболисты юношеской сборной отстранены за участие в ставках
ЦСКА обыграл «Барыс» в овертайме, взяв реванш за игру в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь