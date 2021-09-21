«Наверное, зрителей не будет на трибунах». Третьяк рассказал об ограничениях на Олимпиаде в Пекине

«Сегодня на совете говорилось, что Олимпийские игры — 2022 будут очень приближенными к Играм в Токио. Они будут очень сложными, потому что будет много ограничений. Вы знаете, что игроки НХЛ обычно приезжают с женами, но здесь это будет запрещено практически. И мало гостей будет.



Наверное, и зрителей не будет на трибунах, поэтому очень сложными для хоккеистов будут эти Игры. Потому что все привыкли играть с болельщиками, тем более на Олимпиаде. Игроки должны готовиться к этому, потому что пандемия никуда не ушла.



Мы надеемся, что они будут соблюдать противоковидные правила и что мы получим хороший турнир», — передает слова Третьяка корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.